Wo er aufläuft, rückt Schach von der Nische ins Rampenlicht: Magnus Carlsen ist der Superstar der Szene – und als Spitzenspieler des FC St. Pauli gemeldet. Beim SC Heimbach-Weis /Neuwied ist man gespannt, ob der Norweger am Sonntag dabei ist.
An diesem Wochenende fällt der Startschuss für die neue Saison in der Schach-Bundesliga: Zum Auftakt empfängt der SC Heimbach-Weis/Neuwied vor heimischer Kulisse zwei Teams aus dem hohen Norden. Am Samstag, 14 Uhr, geht es gegen den Hamburger SK, am Sonntag, 10 Uhr, schließt sich dann das Duell gegen den FC St.