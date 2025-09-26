Kultverein mit Superstar
SC Heimbach-Weis empfängt Magnus Carlsens FC St. Pauli
Der Superstar der Schach-Bundesliga: Magnus Carlsen aus Norwegen ist seit Jahren die unangefochtene Nummer eins der Weltrangliste und als Spitzenspieler des Hamburger Kultvereins FC St. Pauli gemeldet. Ob er wie hier in der Partie der Vorsaison beim Düsseldorfer SK auch am Sonntag in Heimbach-Weis dabei ist, muss sich zeigen.
Marcus Brandt/dpa. picture alliance/dpa

Wo er aufläuft, rückt Schach von der Nische ins Rampenlicht: Magnus Carlsen ist der Superstar der Szene – und als Spitzenspieler des FC St. Pauli gemeldet. Beim SC Heimbach-Weis /Neuwied ist man gespannt, ob der Norweger am Sonntag dabei ist.

Lesezeit 1 Minute
An diesem Wochenende fällt der Startschuss für die neue Saison in der Schach-Bundesliga: Zum Auftakt empfängt der SC Heimbach-Weis/Neuwied vor heimischer Kulisse zwei Teams aus dem hohen Norden. Am Samstag, 14 Uhr, geht es gegen den Hamburger SK, am Sonntag, 10 Uhr, schließt sich dann das Duell gegen den FC St.

Ressort und Schlagwörter

SchachSport

Top-News aus dem Sport