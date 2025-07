5:40:20 Stunden waren seit dem Start beim Ironman 70.3 im luxemburgischen Remich vergangen, als Sandra Zucchet aus Büchel strahlend durch den Zielbogen am Ufer der Mosel lief. Für die 33-jährige Triathletin vom RSC Untermosel waren die 1,9 Kilometer im Wasser, die 90 Kilometer auf dem Fahrrad und der abschließende Halbmarathon über 21,1 Kilometer zu einer emotionalen Achterbahnfahrt und zugleich einem Balanceakt zwischen Zweifel und Zuversicht geworden.

Umso stolzer verkündete sie danach eine weit über den Sport hinausgehende Botschaft: „Meine Erkrankung wird und darf nie mein Limit oder meine Ziele bestimmen. Mit diesem Wettkampf konnte ich beweisen, auf nichts verzichten zu müssen“, sagte sie überglücklich. Seit ihrer Kindheit ist sie nämlich an Typ-1-Diabetes mit einer fehlenden Insulinproduktion durch die Bauchspeicheldrüse erkrankt. Ein Triathlon steigt für sie damit vom Drei- zu einem Vierkampf mit einem zur Königsdisziplin werdenden Blutzucker-Management. Trotz dieses Handicaps legte sie einen tollen Wettkampf hin.

Kopfsache: Aus Angst wird akribische Planung

Nach 37:52 Minuten stieg Sandra Zucchet aus der Mosel, beendete die Fahrt auf dem Rad durch die Moselweinberge nach 2:55:59 Stunden und lief den abschließenden Halbmarathon in beachtlichen 1:51:03 Stunden. Das bedeutete Platz 22 unter 75 gewerteten Frauen in ihrer Altersklasse und Gesamtrang 106 von 440 Frauen im Ziel. Fast sechs Stunden hatte ihr Wettkampf gedauert und fast genauso lang hatte sie immer wieder dieselben Gedanken. Was machst du, wenn der Zuckerspiegel steigt, machst du weiter oder hörst du auf? „Ein Rennen kann man im Training nicht simulieren, denn das Renn-Adrenalin hat nicht kalkulierbare Auswirkungen auf den Blutzucker. Allein der Alltag ohne Sport erfordert schon ein von über 40 Faktoren beeinflusstes permanentes Justieren eines schwankenden Blutzuckerspiegels“, weiß sie.

So wurde ihr Weg bis zur Startlinie nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein weiter Weg. Was, wenn der Blutzucker an diesem Tag komplett aus dem Ruder läuft, womöglich sogar im Wasser? Das hatte sie ständig im Kopf. Doch aus Angst wurde Planung. Ernährung und Insulinstrategien wurden akribisch getestet und so wich die Angst einer echten Vorfreude auf diesen langen Sporttag. „Ich hatte Frieden damit geschlossen, dass mein Blutzucker am Renntag vielleicht nicht perfekt sein würde. Aber egal, was kommen sollte, ich wusste, ich kann es managen“, beschreibt sie ihre Gefühle im Vorfeld.

i Freunde, Familie und ihr Ehemann Matthias unterstützten Sandra Zucchet beim Ironman 70.3 in Luxemburg. Matthias Zucchet

Um Insulingaben vor dem Schwimmen zu vermeiden, begann der Renntag mit einem Frühstück ohne Kohlenhydrate (für Ausdauersportler sonst eine Pflicht), denn Glukosesensor und Insulinpumpe funktionieren im Wasser nicht. Ein letzter Check, noch ein Glukosegel und los ging es – und es wurde ein guter Start in den Tag mit stabilen Werten. Beim anschließenden Ritt im Rennsattel durch die Weinberge an der Mosel profitierte sie von der Idee ihres Ehemanns Matthias, das Blutzuckermessgerät auf dem Rahmen ihrer Rennmaschine zu montieren. „Das war super. So konnte ich während der Fahrt zwölfmal messen, musste aber leider feststellen, dass der Zuckerwert viel zu hoch war und ich deshalb keine Glukose aufnehmen konnte. Die Fahrt war landschaftlich traumhaft, wurde aber zu einer echten Herausforderung“, berichtet sie weiter.

Denn statt wie geplant Energie in Form von Glukoselösungen zuführen zu können, musste sie die gesamte Radstrecke mit viel zu hohen Blutzuckerwerten kämpfen. Insulingaben wirken nämlich bis zu fünf Stunden verzögert, weshalb sie nicht panikartig korrigieren durfte, und dann sogar das Finish riskiert hätte. Aber sie blieb im Rennen und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 31 km/h kam sie in die Wechselzone zum Lauf, der auch ein Drahtseilakt wurde. „Ich hatte Insulin gespritzt und musste gleich auf der ersten von drei Runden sechs Gels und später Cola aufnehmen, um nicht zu unterzuckern. Alle zehn Minuten habe ich mich mental, körperlich und dem Diabetes geschuldet kontrolliert. In der letzten Stunde habe ich die Insulinpumpe dann aber ganz ausgestellt und den Halbmarathon an meinen Freunden vorbei bis ins Ziel locker runtergespult“, erzählt sie.

„Diabetes ist kein Ende, sondern nur ein anderer Startpunkt.“

Sandra Zuccet

Sandra Zucchet zieht ein positives Fazit nicht nur für sich, sondern für alle anderen sporttreibenden Diabetiker: „Ein Triathlon hat drei Disziplinen. Ich habe mit Diabetes eine unsichtbare vierte, die ein permanentes Management aller Entscheidung während einer Aktivität erfordert. Aber es lohnt sich, auch wenn dieses Rennen blutzuckertechnisch nicht perfekt lief. Aber genau das macht es so besonders. Es war real und es war mutig und es zeigt, Diabetes ist kein Ende, sondern nur ein anderer Startpunkt. Ich bin so etwas von happy, den Ironman 70.3 in Remich gefinisht zu haben.“