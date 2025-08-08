Dreifacher Medaillenerfolg bei der Masters-Weltmeisterschaft: Die Bad Kreuznacherin Sandra Schmidt steht gleich dreimal auf dem Podium – obwohl sie erst im April mit dem Training im Kanu-Rennsport begann.

Mit drei Medaillen bei den Masters-Weltmeisterschaften im Kanu-Sprint feierte Sandra Schmidt aus Bad Kreuznach ein herausragendes internationales Debüt – und das völlig überraschend nur wenige Monate nach dem Wiedereinstieg in den Kanu-Rennsport. Die 55-Jährige sicherte sich in Portugal Silber und Bronze im Kajak-Einer sowie eine weitere Silbermedaille im Kajak-Vierer.

Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad kämpften die Sportler in den Altersklassen Ü35 bis Ü75 um die WM-Titel – eine extreme Belastung für Körper und Konzentration. Der Austragungsort Montemor-o-Velho, eine moderne Regattastrecke rund 150 Kilometer südlich von Porto, war Schauplatz für mehr als 400 Athleten aus 35 Nationen.

Fahrzeiten deutlich gesteigert

In der Altersklasse Ü55 paddelte Sandra Schmidt im Kajak-Einer über 200 Meter mit einem spektakulären Endspurt auf den zweiten Platz und sicherte sich mit nur vier Hundertstelsekunden Vorsprung die Vizeweltmeisterschaft. Über 500 Meter folgte Bronze, und im Frauen-Vierer über 500 Meter gewann sie gemeinsam mit dem deutschen Team in der Altersklasse Ü45 ebenfalls in einem knappen Finish die Silbermedaille. Neben der Bad Kreuznacherin gehörten Susanne Posniak (WS Friedersdorf), Ines Thiele (USV Jena) und Helga Freund von der WSG Wittenberg zum erfolgreichen Quartett. Bemerkenswert: Die mehrfache Weltmeisterin Helga Freund stellte sich mit 70 Jahren der Herausforderung, im Team der Ü45 zu starten. Das Rennen gewannen die polnischen Starterinnen, Platz drei ging an Frankreich.

Sandra Schmidt konnte ihre Fahrzeiten im Vergleich zu den German Masters im Juli, als sie ihr Comeback im Rennsport gegeben hatte, noch einmal deutlich steigern. Zusammen mit Susanne Posniak startete die Bad Kreuznacherin zusätzlich im Kajak-Zweier der Ü45 und sicherte sich über 500 Meter den fünften und über 200 Meter den siebten Platz.

„Rennkajaks sind extrem kippelig. Ich habe mehrere Wochen gebraucht, um überhaupt halbwegs sicher paddeln zu können.“

Sandra Schmidt

Dass Sandra Schmidt bereits bei der ersten Weltmeisterschaft aufs Podium fährt, war keineswegs absehbar gewesen. Erst zu Ostern hatte die Kanuslalom-Fahrerin vom KSV Bad Kreuznach, die national für Poseidon Aschaffenburg startet, aus reiner Neugier und nach mehr als 40 Jahren Pause mit dem Rennsporttraining begonnen. „Ich wollte einfach wissen, ob ich auch in dieser Disziplin konkurrenzfähig sein kann“, sagte sie. Doch der Weg dorthin war keinesfalls leicht. „Rennkajaks sind extrem kippelig. Ich habe mehrere Wochen gebraucht, um überhaupt halbwegs sicher paddeln zu können“, erzählte Schmidt.

Hinzu kamen technische Hürden: Während im Slalom mit flachen Paddeln gefahren wird, erfordert der Rennsport den präzisen Einsatz von gekrümmten Paddeln und eine andere Schlagtechnik. „Ich musste die Bewegung von Grund auf neu lernen“, erklärte Sandra Schmidt. All das gelang der 55-jährigen Athletin ohne Trainer und ohne Teamkolleginnen – denn in Bad Kreuznach ist sie aktuell die einzige Sportlerin, die diese Disziplin aktiv betreibt. „Es war anstrengend, zeitraubend, aber auch unglaublich spannend“, fasste Sandra Schmidt zusammen.

Im September wartet die nächste WM

Nach dem erfolgreichen WM-Einstand ist für sie aber noch lange nicht Schluss: Bereits im September will sie bei den Masters-Marathon-Weltmeisterschaften in Ungarn an den Start gehen – ein Umstieg auf deutlich längere Distanzen. Im Oktober widmet sie sich wieder ihrer Paradedisziplin, dem Kanuslalom. Dann will sie bei den German Masters ebenfalls um vordere Plätze kämpfen. Langfristig möchte sie weiter in beiden Disziplinen, dem Slalom und dem Sprint, an den Start gehen. „Die Motivation dafür ist spätestens nach diesem Sommer größer denn je“, berichtete Sandra Schmidt, die in den vergangenen Monaten einiges an Durchhaltevermögen bewies.