VfL Bad Kreuznach richtet aus Salina-Cup lockt den Nachwuchs an Olaf Paare 13.11.2026, 12:13 Uhr

i Über 100 Meter Lagen schnell unterwegs: Franzisca Emde vom VfL Bad Kreuznach. Klaus Castor

Das Salinenbad hat sich als Wettkampfbad etabliert. Am Samstag nutzt der VfL Bad Kreuznach das schnelle Wasser dort für seinen Salina-Cup.

Die Spannung steigt bei ganz vielen Schwimmtalenten der Region: Beim Salina-Cup des VfL Bad Kreuznach im Salinenbad im Bad Kreuznacher Salinental absolvieren sie am Samstag ihren ersten Wettkampf.„Der Salina-Cup richtet sich vor allem an die jungen Schwimmer, viele von ihnen stehen erstmals auf dem Startblock“, sagt Stefan Ritter, der Abteilungsleiter des VfL Bad Kreuznach, der gemeinsam mit Heike Rehbein das Schwimmfest organisiert.







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