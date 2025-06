Bei den Deutschen Ü30-Meisterschaften im Judo ging auch Sabrina Linn vom VfL Bad Kreuznach an den Start. Sie stellte sich in der Altersklasse der 35- bis 40-Jährigen in der Gewichtsklasse über 78 kg der Konkurrenz. Und sie hatte großen Erfolg. In beeindruckender Manier sicherte sie sich den ersten Platz und damit den Titel der Deutschen Meisterin.

Ihre beiden Kämpfe beendete Sabrina Linn jeweils vorzeitig. Den ersten entschied sie souverän durch eine Würgetechnik für sich, den zweiten gewann sie im Stand mit einem technisch sauber ausgeführten „Ko Soto Gari“ (kleine Außensichel).

Sabrina Linn ist seit 2019 fester Bestandteil der Deutschen Ü30-Meisterschaften und gehört zu den erfolgreichsten Athletinnen ihrer Klasse. Zwischen 2019 und 2022 gewann sie bereits dreimal den Titel. Nach Platz zwei 2023 und Rang drei im Vorjahr gelang ihr nun das Comeback an der Spitze. „Ich freue mich riesig, dass ich mir den Titel zurückholen konnte“, sagte sie.