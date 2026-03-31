Landesmeisterin im Minigolf Sabrina Heinrich nutzt den Heimvorteil 31.03.2026, 14:36 Uhr

i Eine Klasse für sich: Sabrina Heinrich (rechts) sichert sich im Oranienpark die Landesmeisterschaft. Klaus Castor (Archiv). Klaus Castor

Die beste rheinland-pfälzische Minigolferin kommt aus Bad Kreuznach. Für drei Runden benötigte Sabrina Heinrich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ganze 93 Schläge.

Der Bad Kreuznacher Oranienpark war Austragungsort der rheinland-pfälzischen Minigolf-Landesmeisterschaften auf Beton. Gleichzeitig diente das Turnier als Qualifikationskriterium zur deutschen Meisterschaft im August in Bottrop. Da das Turnier auch Teil der Kombinationswertung mit einem Spieltag auf Eternit war, konnte der gastgebende Minigolfsportverein Bad Kreuznach (MSV) zahlreiche Sportler begrüßen, die zur rheinland-pfälzischen Crème de la ...







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