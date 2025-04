Sabrina Heinrich vom MSV Bad Kreuznach ist die beste Minigolferin in Rheinland-Pfalz. Sie gewann in Mainz die Landesmeisterschaft in der Kategorie Beton. Auf der Anlage im Hartenbergpark benötigte sie 134 Schläge und setzte sich an die Spitze des Feldes. Nicht zu verachten: Das Turnier galt auch als wichtiges Qualifikationskriterium für die deutsche Meisterschaft im August in Landshut, bei der die Bad Kreuznacherin wieder auf Medaillenjagd gehen möchte. Im Vorjahr war sie DM-Dritte geworden.

Bei den Senioren II kam ihr Vereinskamerad Jörg Rainer Kindt auf den fünften Rang. Markus Brand und Ingo Kullmann sicherten sich bei den Senioren I die Plätze 13 und 17. Die drei MSV-Männer bildeten auch eine Mannschaft, die den sechsten Platz belegte.

Übrigens: Der MSV bietet samstags und sonntags ab 12 Uhr ein Schnuppertraining an. Interessierte können im Vorfeld Jugendwart Markus Brand unter der Mailadresse msvbadkreuznach-jugendwart@web.de kontaktieren.