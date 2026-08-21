Schwache Schlussrunde Sabrina Heinrich gewinnt bei DM die Bronzemedaille Olaf Paare 21.08.2026, 14:24 Uhr

i Platz drei bei der DM: Sabrina Heinrich vom MSV Bad Kreuznach. Klaus Castor

Auch in diesem Jahr wandert wieder DM-Edelmetall in den Bad Kreuznacher Oranienpark. Sabrina Heinrich holt Bronze bei der deutschen Minigolf-Meisterschaft.

Sandra Heinrich vom MSV Bad Kreuznach hat einmal mehr ihre nationale Spitzenstellung im Minigolf unter Beweis gestellt. In Bottrop belegte sie bei der 70. Auflage der deutschen Meisterschaften in der Kategorie Beton den dritten Platz bei den Frauen.Mit einem Schlag Vorsprung schaffte sie in einer spannenden Frauenkonkurrenz nach sechs Runden den Sprung in die Zwischenrunde.







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