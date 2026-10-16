Vierter der M45 in Frankreich Saam qualifiziert sich zum fünften Mal für Hawaii Olaf Paare 16.10.2026, 13:54 Uhr

i Lief den Marathon zum Abschluss des Ironmans im französischen Vichy in starken 3:24 Stunden: Philipp Saam, der sich erneut für die Ironman-WM auf Hawaii qualifizierte. Cornelia Saam

Der Ironman auf Hawaii steht für Sport-Faszination. Im nächsten Jahr wird der Trainer der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach an der Kult-Veranstaltung teilnehmen. Den Startplatz sicherte er sich in Frankreich.

Bei der Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii am vergangenen Wochenende wird Philipp Saam, der Trainer der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach, ganz genau hingeschaut haben. Denn in einem Jahr, im Oktober 2027, wird auch er Teil der Ironman-WM sein.Seinen Startplatz sicherte sich der Bad Kreuznacher beim Ironman im französischen Vichy.







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