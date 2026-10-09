Abschluss auf Gut Birkenhof RV Kurtscheid bittet zum Jahresfinale bei den „Indoors“ 09.10.2026, 10:31 Uhr

i Vor einem Jahr entschied Robby Krowoza als einer der erfolgreichsten Reiter beim Kurtscheider Turnier das schwere S-Springen mit Stechen für sich. Holger Kern

Mit dem Indoor-Springturnier auf Gut Birkenhof beschließt der RV Kurtscheid die Turniersaison. Von Klasse A bis S* sind packende Prüfungen garantiert. Daneben haben sich die Verantwortlichen in Bonefeld ein besonderes „Schmankerl“ einfallen lassen.

Die Kurtscheider „Indoors 2026“ gehen an diesem Wochenende in der Panoramahalle des Pferdesportzentrums Gut Birkenhof in Bonefeld über die Bühne. Für das reine Indoor-Springturnier sind Prüfungen von der Klasse A bis hin zur schweren Klasse S geplant.







Artikel teilen

Artikel teilen