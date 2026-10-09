RV Kurtscheid bittet zum Jahresfinale bei den „Indoors“
Mit dem Indoor-Springturnier auf Gut Birkenhof beschließt der RV Kurtscheid die Turniersaison. Von Klasse A bis S* sind packende Prüfungen garantiert. Daneben haben sich die Verantwortlichen in Bonefeld ein besonderes „Schmankerl“ einfallen lassen.
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Die Kurtscheider „Indoors 2026“ gehen an diesem Wochenende in der Panoramahalle des Pferdesportzentrums Gut Birkenhof in Bonefeld über die Bühne. Für das reine Indoor-Springturnier sind Prüfungen von der Klasse A bis hin zur schweren Klasse S geplant.