Der Höhepunkt des großen Springturniers in Regulshausen verlief sehr spannend. Den Großen Preis von Rheinland-Pfalz hat eine Winzigkeit entschieden. Insgesamt 21 Prüfungen liefen auf der Abtei reibungslos ab.

Am Ende des großen Springturniers auf der Abtei in Regulshausen hatten die Helferinnen und Helfer vom veranstaltenden RV Idar-Oberstein wirklich alles gegeben. Sie hatten dafür gesorgt, dass das Pferdesportereignis ein perfektes Fest war – mit tollem Ambiente und großartigen sportlichen Leistungen. „Besucher und Teilnehmer werden immer mehr, aber die Helferschar kleiner. Das ist wie überall“, sagte Alida Ebbinghaus, die Geschäftsführerin Sport des RVIO, lachend, um dann hinzuzufügen: „Aber wenn dann alle 120 Prozent geben und nicht müde werden, dann wird es auch gut.“

Und gut ist es mal wieder geworden auf der Abtei – sogar überragend. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir viel positives Feedback bekommen haben – egal, ob für die Versorgung und Verpflegung, das Ambiente oder die Voraussetzungen für starke sportliche Resultate“, betonte Alida Ebbinghaus. Bemerkenswert war, dass das Programm reibungslos und ohne Zeitverzug ablief, obwohl der RV Idar-Oberstein satte 21 Wettkämpfe mit insgesamt nahezu 1000 Nennungen abzuwickeln hatte.

„Wir hatten viele starke Reiter und natürlich jede Menge supergute Pferde“

Alida Ebbinghaus vom RVIO

„Auffällig war auch, wie viele Zuschauer wir hatten. Das hat sich im Vergleich zur Vergangenheit noch einmal gesteigert“, staunte Alida Ebbinghaus. Einige Sorgen schien dem RV Idar-Oberstein noch das Wetter zu machen, weil es am Tag vor Veranstaltungsbeginn doch ausgiebig geregnet hatte. Doch erstens hatte der Wettergott ein Einsehen und ließ es am Samstag erst noch einmal aus Eimern schütten, als die letzte Prüfung über die Bühne gegangen war, und zweitens zeigte sich die Qualität des erst ein Jahr alten Springplatzes. „Unser Boden war super. Dem war nicht anzumerken, dass es geregnet hatte. Da waren keine Pfützen zu sehen. Dafür sind wir auch sehr gelobt worden“, sagte Alida Ebbinghaus.

Die Bedingungen waren also top – und entsprechend waren die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler. „Wir hatten viele starke Reiter und natürlich jede Menge supergute Pferde“, schwärmte die Sportvorsitzende des RVIO. Der Höhepunkt des Turniers lag ganz am Schluss. Am Sonntag-Nachmittag fand auf der Abtei der Große Preis von Rheinland-Pfalz statt. Ein herausragendes Springen der sehr schwierigen Kategorie S**. Bis zu 1,45 Meter sind dabei die Hindernisse hoch. Und das Publikum erlebte großartiges Springreiten.

Hendrik Brodhecker gewinnt beide S-Springen am Sonntag

Sieben Paare absolvierten den Parcours fehlerfrei – und auch im anschließenden Stechen gab es zwei Nullrunden. Schlussendlich entschieden winzige zweieinhalb Zehntelsekunden. Hendrik Brodhecker vom RFV Wolfskehlen setzte sich mit „Caspari“ gegen Marcel Ewen mit „Z-Force“ vom Club Hippique Beaufort aus Luxemburg durch. Sebastian Kirst vom RC Mittelmosel war mit „Cricket“ zwar schneller unterwegs, verbuchte aber vier Fehler und wurde Dritter. „Hendrik Brodheckers Sieg war schon besonders“, erzählte Alida Ebbinghaus und erklärte: „Er hat zuvor auch unsere S*-Punktespringprüfung gewonnen. Es waren seine ersten Siege bei S-Springen überhaupt – und das bei seiner ersten Teilnahme bei unserem Turnier auf der Abtei.“ Und lachend fügte die Sport-Geschäftsführerin hinzu: „Er kommt ganz bestimmt wieder.“ Brodhecker siegte hier übrigens mit „Kasandra“. Bei dieser Punktespringprüfung der Kategorie S* platzierte sich auch Hendrik Heuser vom RVIO auf „Duffy“ als 26.

Zwei weitere S-Springen standen auf der Abtei auf dem Programm. Am Freitag hatten Kirst und „Cricket“ die Nase knapp vor Dominic Gosert und „Sir Denver“ vom RV Schweich. Dieses Paar setzte sich dann aber am Samstag durch und distanzierte Sarah Gruber und „Lord Onassis“ vom Tannhäuser PSV Brombachtal klar.

Erste Nullrunde bei einem M-Springen überhaupt für Bianca Krieger

„Es gab viele sehr spannende Prüfungen“, betonte Alida Ebbinghaus, die sich natürlich besonders darüber freute, dass auch einige Akteure des RV Idar-Oberstein Erfolge sammelten. Zum Beispiel ihre Vorstandskollegin Bianca Krieger, die für die Finanzen des Vereins zuständig ist. Am Samstag gelang ihr zum ersten Mal in einem M-Springen eine Nullrunde. „Es ist schön, dass dieser Erfolg gerade beim eigenen Turnier geschieht“, fand Alida Ebbinghaus. Bianca Krieger platzierte sich bei diesem M*-Springen als Fünfte. Hendrik Heuser gelangen gleich mehrere Platzierungen. Auch Felix Heuser platzierte sich bei einer L-Springprüfung, während Finn Heuser und Caroline Dringelstein ein bisschen Fortune fehlte. „Im Springreiten braucht man manchmal Glück, wenn es darum geht, ob ein Balken liegen bleibt oder doch runter fällt“, erklärte Alida Ebbinghaus.

Reitertag des RVIO steigt am 27. September

Während der RV Idar-Oberstein sein großes Springturnier bewusst mit Wettkämpfen erst ab der Klasse A ausgetragen hat, wird die nächste Veranstaltung des Vereins auf der Abtei in Regulshausen eher den Einsteigern gewidmet sein. Am 27. September findet der Reitertag des RVIO statt. „Da wollen wir Kindern und Einsteigern die Möglichkeit bieten, sich auf unserem schönen Springplatz zu präsentieren“, sagt Alida Ebbinghaus und wirbt: „Das ist bestimmt für vom Pferdesport begeisterte Zuschauer ebenfalls sehr spannend.“