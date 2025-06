Die Reiterinnen und Reiter des RV Idar-Oberstein konnten im Jahr 2025 schon einige Erfolge und Siege mit nach Hause bringen. Die Akteure und ihre Pferde haben damit beste Werbung für das große Springturnier ihres Vereins auf der Abtei in Regulshausen gemacht, das am ersten Wochenende im August stattfinden wird.

Alida Ebbinghaus kann mit Ihren beiden Pferden Ramses und Fürst Carry bereits neun Platzierungen in Dressurprüfungen der Klasse L mit Wertnoten bis zu 8,2 auf Ihrem Konto verbuchen. Aus ihren Resultaten ragen zwei Siege heraus. Auch Claudia Hahn konnte mit „Sensation“ in Saarburg eine Dressurprüfung der Klasse A** für sich entscheiden. Außerdem belegte ihre Tochter Lia Hahn den vierten Platz in der Pony-Dressurprüfung Klasse E mit „Breederscrown Djamal“. Schon früh in der Saison waren dee Kleinsten und die Einsteiger des RV Idar-Oberstein erfolgreich. Lola Sophie Schwartz erreichte bereits einen ersten und zweiten Platz im Reiterwettbewerb. Samuel Schlarb nahm zwei großartige zweite Plätze im Führzügel-Wettbewerb mit nach Hause. Seine Mutter Lisa Schlarb erreicht Platz sieben im Dressurreiter-Wettbewerb in Standenbühl. Isaline Arnoldi freute sich mit ihrem „Bernd“ über den fünften Platz im Dressurreiter-Wettbewerb in Dudweiler. Auch im Springsattel konnten Erfolge gefeiert werden. In Saarburg nahm Eva Heuser mir ihrer Coralie einen sechsten Platz in der Punktespringprüfung Klasse M* (Höhe der Hindernisse bis 1,20 Meter) mit nach Hause. Zudem konnte sich Eva Heuser in Losheim am See in der Springprüfung Klasse L mit „Coralie“ auf Platz zwei und ihr Sohn Felix Heuser mit „Cad Bane“ auf Platz sechs platzieren. „Nun freuen wir uns auf das große Springturnier, das auf der Anlage unseres Reitzentrums Abtei in Regulshausen ausgetragen wird“, sagte Alida Ebbinghaus. Der RVIO richtet dabei Springen bis zur Klasse S** mit Hindernissen, die bis zu 1,45 Meter hoch sind, aus.