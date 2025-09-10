Ausgebucht – ein Wort, dass der ein oder andere Triathlet, der noch über einen Start nachdachte, nicht gerne hören wird. Aber auch ein Wort, dass die Organisatoren erfreut. Zeigt es doch, wie gut der Triathlon des TV Bad Sobernheim ankommt, wie beliebt die Traditionsveranstaltung ist, die am Sonntag ihre 34. Auflage erlebt. „Wir sind seit drei Wochen ausgebucht. Das ist eigentlich perfekt“, freut sich Volker Kohrs aus dem Organisationsteam.

In der Vergangenheit waren Nachmeldungen oft noch möglich, was dem Veranstalter einiges an Mehrarbeit bescherte. Dieses Mal kann alles in Ruhe geplant und auf die Anzahl der Teilnehmer und die zu erwartenden Besucher abgestimmt werden. Dass die 300 Plätze für Einzelstarter frühzeitig vergeben sind, bestätigt den Trend aus dem Vorjahr, als die Teilnehmerliste wenige Tage vor dem Wettkampf voll war. „Wir sind schon erstaunt, dass der Run so groß ist“, sagt Kohrs und fügt an: „Ich habe festgestellt, dass viele Junge Anfang 20 den Sport machen. Das ist wieder ein bisschen im Trend.“ Hinzu kommen viele Athleten, die regelmäßig am Start sind. Die Stammgäste wissen die kurzen Wege zu schätzen, die familiäre Atmosphäre und die eingespielte Organisation.

Boxer trainieren beim Radständer-Aufbau

Froh ist Kohrs in diesem Zusammenhang auch, dass genügend Helfer zur Verfügung stehen. „Alle Stationen sind besetzt. Es ist toll, dass wir auf den Mitgliederstamm des TV zurückgreifen können“, erklärt er. Die Boxer beispielsweise bauten die Radständer auf – eine spezielle Art des Krafttrainings. Die Zahl der Radständer ist ein Grund, warum nicht mehr als 300 Einzelstarter zugelassen werden. Aber auch die Kapazitäten im eher kleinen Freibad spielen eine Rolle sowie das Zeitfenster der Straßensperrung, die für die Radstrecke vom Rosenberg-Stadion nach Staudernheim eingerichtet ist. „Die Straßensperrung war dieses Mal nicht ganz so kompliziert, da es drumherum keine größeren Einschränkungen gab“, berichtet Kohrs.

Eine Start-Möglichkeit gibt es für interessierte Kandidaten übrigens noch: als Teil einer Staffel. „Staffelmeldungen sind noch möglich. Da kriegt man immer noch was unter“, erklärt Kohrs. 40 Staffeln haben bislang gemeldet – auch das ein guter Wert. Ab 13.30 Uhr sind die Dreier-Teams am Start und teilen sich die 300 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auf. Den Auftakt im Freibad machen ab 11.30 Uhr die Einzelstarter. Im Zwölf-Minuten-Takt werden die Startgruppen ins Wasser geschickt. Wenige Meter weiter ist die Wechselzone installiert, von der sich die Athleten auf die Radstrecke machen. Nach den vier Radrunden geht es zum Abschluss auf die Laufstrecke, die ebenfalls als Rundkurs ausgewiesen ist. Die Strecken sind zuschauerfreundlich konzipiert, immer wieder können sie die Athleten aus nächster Nähe beobachten und anfeuern. Am Start sind auch wieder die Vorjahressieger: Paul Kalmbacher aus Bingen, der für LAZ Saarbrücken startet, und Anne Eifler vom Triathlon-Team Rhein-Nahe, die bereits zweimal in Folge gewonnen hat.