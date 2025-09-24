Beim Landeschampionat in Kleinweidelbach trafen sich die Besten aus Rheinland-Pfalz. Gastgeber RuFV Rheinböllen heimste einige Medaillen ein und bekam viel Lob für die Organisation des Turniers.
Das Landeschampionat des Pferdesportverbands PSV Rheinland-Pfalz auf der schönen Reitanlage des Reit- und Fahrvereins RuFV Rheinböllen hat 13 Vereine und mehr als 250 Sportler nach Kleinweidelbach angelockt. Für die einheimischen Reiter gab es in den insgesamt 34 Wettbewerben an den drei Tagen einige starke Platzierungen.