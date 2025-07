„Eine rundum gelungene Veranstaltung.“ Diesen Satz hörte man von Reitern und pferdebegeisterten Besuchern während und nach dem Dressurturnier des RuV Rheinböllen auf der Anlage in Kleinweidelbach. Mit großem Engagement bei den Vorbereitungen, einer traumhafen Kulisse mit Blumen und vielen Details, präsentierte sich der Reit- und Fahrverein sich auch in diesem Jahr wieder.

Guter Sport im Allgemeinen und die zahlreichen Erfolge der Reiter des RuV Rheinböllen von den Kleinsten im Reiterwettbewerb bis hin zur schweren Klasse einer S*-Dressur, zeigten zudem einmal mehr, wie breit der Verein sportlich aufgestellt ist. Voller Stolz überbrachte die Rheinböllener Vorsitzende Nicola Teusch zahlreiche Glückwünsche und nahm den Kommentar der Siegerin der S* Dressur, Roxana Noack vom RuV, gerne entgegen, denn sie sagte: „Besser kann eine Veranstaltung nicht sein.“

Fünf Siege für den RuV

Das galt auch für viele der eigenen Reiter mit Blick auf die Ergebnisse, hier ein Blick auf die Sieger des RuV, der zudem noch etliche Plätze unter den ersten Fünf zu bieten: Lea Grünewald mit Catch Me gewann eine Abteilung des Reiterwettbewerbes. Mia Sophie Schütze mit Danciana konnte sich in beiden Dressurwettbewerben der Klasse E den Sieg sichern. Clea-Marleen Jahr mit Bendix gewann die Amateur-Dressurprüfung Klasse A*. In den hohen Klassen gab es weitere sehr schöne Erfolge: Melissa Wetzlar wurde mit Bellis Blue Label Fünfter der Dressurprüfung Klasse S* Kandare. Es war ihr erster Start in der schweren Klasse, zudem war sie die jüngste Teilnehmerin im Starterfeld dieser Prüfung. Roxana Noack feierte die größten Erfolge: Sie gewann souverän die Dressurprüfung Klasse M* Kandare mit Sweet Spot und wurde Siegerin der höchsten Dressurprüfung des Turniers – einer Dressurprüfung der Klasse S*/Kandare mit Kind of Magic.

Die Dressur ist nun Geschichte, das nächste große Kapitel wartet aber schon: Vom Freitag bis Sonntag steht das große Springturnier bis hin zur Schweren Klasse/S-Springen an (Vorbericht folgt).