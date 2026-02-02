Nur 2:1 gegen SKV Trier Rote Laterne bleibt beim TuS Kirchberg 02.02.2026, 12:00 Uhr

i Matthias Bender (links) klatscht Andreas Martin ab. Der Kirchberger Schlussblock zeigte im Kellerduell gegen den SKV Trier eine gute Leistung, trotzdem nahmen die Moselaner den Zusatzpunkt aus dem Kirchberger Hof mit. Ferdinand Fuchss

Die Rote Laterne in der 1. Bundesliga bleibt im Besitz des TuS Kirchberg: Im Kellerduell gegen den SKV Trier mussten die Hunsrücker den Zusatzpunkt abgeben.

Der TuS Kirchberg hat es in der 1. Bundesliga im Sportkegeln am vorletzten Spieltag der regulären Runde verpasst, die Rote Laterne des Schlusslichts an den SKV Trier weiterzureichen. Die Kirchberger zeigten im Kellerduell eine gute Leistung, aber auch die Trierer waren stark und verdienten sich beim 2:1 für den TuS (5322:5168 Holz) den Zusatzpunkt.







