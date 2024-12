Acht Teams bei Meisterschaft Rot-Weiß setzt sich im Finale gegen Güls durch 06.12.2024, 14:29 Uhr

i Gruppenfoto zum Abschluss einer gelungenen Veranstaltung: Acht Mannschaften haben bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft im Faustball in der Uni-Sporthalle in Metternich teilgenommen, so viele wie schon seit Jahren nicht mehr – und Rot-Weiß Koblenz gewann den begehrten Wanderpokal. Hans Becker

Es wird schon langsam wieder eine kleine Tradition: Nachdem es jahrelang keine Stadtmeisterschaft im Faustball mehr gegeben hat, ging es nun schon wieder im vierten Jahr in Folge um den Titel - und das gleich mit acht Mannschaften.

So einen großen Faustballtag hat es in Koblenz schon lange nicht mehr gegeben: Mit acht Mannschaften war die Stadtmeisterschaft so gut besetzt wie noch nie in den beiden vergangenen Jahrzehnten. Als Sieger in der Uni-Sporthalle in Metternich ging der Traditionsverein und ehemalige Bundesligist TuS Rot-Weiß Koblenz hervor – die Vorstädter setzten sich im Finale gegen den TV Güls durch.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen