Fürth im Odenwald ist am Wochenende das Mekka der nationalen Rope-Skipping-Elite. Die Deutschen Meisterschaften sowie das Bundesfinale für Teams stehen auf dem Programm. Außerdem geht es von Freitag bis Sonntag um den „Triple Under“- und den „Double Under Cup“ sowie den Deutschen Wheel Cup. Und natürlich sind auch der TV Oberstein sowie der TuS Mackenrodt vertreten.

Ziele der meisten Athleten und Athletinnen sind neben den begehrten Treppchenplätzen, auch die Qualifikation zu den Weltmeisterschaften, die Ende Juli in Kawasaki/Japan stattfinden. Spannend wird schon der Freitagabend mit dem deutschen Democup. Hier wird geklärt, wer als Showgruppe „Team Deutschland“ in Japan starten darf. Der TV Oberstein ist im Kampfgericht in dieser Disziplin zum ersten Mal mit Katrin Ryan und Julia Kannengießer vertreten.

Teams des TV Oberstein bei der Deutschen Meisterschaft

Schon die Overall-Qualifikation für die DM war für das Schülerinnen-Team 3 mit Zoe Fuchs, Paula und Marie Schupp, Nelly Lorenz sowie Paulina Ackermann ein riesiger Erfolg. Das Quintett ist stolz, dass es den DM-Wettkampf in Angriff nehmen kann. Seit der Qualifikation im Januar konnten die Fünf insbesondere im Speedbereich ihre Bestwerte teilweise erheblich steigern. Aber auch die vier Freestyles im Single Rope und Double Dutch wurden weiter stabilisiert. In dieser Altersklasse weden die Tagesform und die Nervenstärke entscheiden, wer in den einzelnen Disziplinen auf dem Podest stehen wird.

Paulina Ackermann wird zudem mit Paula und Marie Schupp im „Double Dutch Contest 30 Sekunden Speed“ am Start sein. Sie sind einige der ganz wenigen Teams aus dem kompletten Bundesgebiet, die überhaupt den Qualifikationswert von 75 Sprüngen mit tollen 85 Sprüngen überboten haben. Auch in dieser neuen Disziplin werden die drei besten Teams in den beiden Altersklasse 16+ sowie 12-15 Jahre zur WM nach Japan geschickt.

TVO-Team 1 feiert zehnjähriges Jubiläum

Als zweites TVO-Team werden Julia Kannengießer, Katrin Ryan, Peri Ann Houk sowie Maike Preuß ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Sie feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum in dieser so erfolgreichen Konstellation. Durch Beruf und Studium haben die Vier in diesem Jahr entschiedenen, die neu geschaffene Qualifikationsmöglichkeit mit nur vier Disziplinen zu nutzen.

Sie werden den „4 x 30 Sekunden Single Rope Speed“, den „4 x 30 Sekunden Double Dutch Speed“, den „Single Rope Team Freestyle“ und den „Double Dutch Pair Freestyle“ in Angriff nehmen, wobei sie beim „Double Dutch Speed Relay“ als amtierende Deutsche Meisterinnen ins Rennen gehen.

Zusätzlich haben sie noch jeweils ein Spezialistenticket in ihren Sahnedisziplinen 60 Sekunden und 30 Sekunden Double Dutch Speed. Insbesondere in diesen beiden Disziplinen gilt immer die Devise: Wer hängt, verliert. Wie in den letzten Jahren wird die Altersklasse 1 19+ die qualitativ und quantitativ am stärksten besetzte Altersklasse sein. Ausgewiesenes Ziel der vier Obersteinerinnen ist das eine oder andere Ticket nach Japan.

TVO-Teams im Bundesfinale

Am Abschlusssonntag steht dann das Bundesfinale der Teams auf dem Programm. Hier werden die TVO-Farben durch Team 2 mit Sarah Bizer, Marine Modrach sowie Karina Knudas in den Disziplinen „Single Rope Double Under“ sowie „60 Sekunden Double Dutch Speed“ vertreten. Das Trio ist daher stolz, diese beiden Qualifikationen erreicht zu haben. Denkbar knapp mit 0,2 Punkte waren sie bei der Nachqualifikation in Mannheim Mitte Februar im „DD Single Freestyle“ gescheitert.

Den Abschluss eines lange Wettkampfwochenendes bildet der Wheelcup für den sich neben den in dieser Disziplin bereits routinierten Sarah Bizer und Karina Knudas auch Katrin Ryan und Maike Preuß qualifizieren konnten. Hier hat sich in Deutschland eine regelrechten Wheel-Community gebildet, mit bärenstarken Pärchen aus Niedersachsen, Germersheim und Hessen. Für das TVO-Quartett wird es darum gehen, Erfahrungen zu sammeln.

TuS Mackenrodt ist mit drei Teams am Start

Am Samstag wollen die erfahrenen Mackenrodter Springerinnen aus Team 1. Svenja Doll, Lisa Herbert, Luisa Weisner und Rebecca Schwarz im „4x30 Sekunden Single Rope Speed Relay“ ihre sehr guten Leistungen aus dem letzten Jahr wiederholen und peilen die Medaillenränge in der stark besetzten Altersklasse K1 (19 Jahre und älter) in dieser Disziplin an. Aufgrund ihres sehr guten Qualifikationswertes sind die Chancen für eine Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Juli in Kawasaki realistisch.

i Team 1 des TV Oberstein mit Svenja Doll, Lisa Herbert, Luisa Weisner und Rebecca Schwarz nimmt an der DM sowie am Bundesfinale in Fürth teil. Arno Adam

In der Altersklasse 4 (12-13 Jahre) sind die beiden erst elfjährigen Springerinnen Sophie Bender und Jolina-Eline Lorenz erstmals im „2x30 Sekunden Single Rope Double Under Relay“ im Teilnehmerfeld eines Bundeswettkampfes zu finden. Die Beiden freuen sich, dabei sein zu dürfen, doch auch für sie ist eine Top-Zehn-Platzierung unter den 20 gemeldeten Teams möglich.

TuS-Teams 1 auch beim Bundesfinale

Am Bundesfinale der Teams am Sonntag nimmt das Team 1 aus Mackenrodt dann im“ Single Rope Double Under Relay“, „Double Dutch Speed Relay“ und „Double Dutch Speed Sprint“ teil. Die Springerinnen versuchen hier, die bestmögliche Leistung abzurufen.

In der Altersklasse 3 (13-14 Jahre) springt das Team 2, bestehend aus Lola Michels, Luisa Porini, Sophie Bender und Jolina-Eline Lorenz „4x30 Sekunden Single Rope Speed Relay“. Hier gilt es, Erfahrung zu sammeln bei ihrem ersten Team Bundeswettkampf. Das gleiche gilt für Lola Michels und Luisa Porini, die zusätzlich im „2x30 Sekunden Single Rope Double Under Relay“ teilnehmen werden.

Ziva Neuheuser und Emma Hub konnten sich bei den Verbandsmeisterschaften im Januar in der Altersklasse 4 im „2x30 Sek Single Rope Double Under Relay“ qualifizieren. Die beiden Freundinnen schafften den Sprung zum Bundeswettkampf zum ersten Mal und freuen sich, dabei sein zu dürfen.