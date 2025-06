Die Generalprobe ist geglückt: In Hamburg, bei der letzten großen Regatta vor den deutschen Jugendmeisterschaften in Köln, bestätigten die Rennruderer des RKV Bad Kreuznach ihre gute Form. In sechs Rennen brachten sie viermal ihre Bootsspitze als Erste ins Ziel.

Allein drei Siege verbuchte Jasper Weber. Er gewann den Leichtgewichtsdoppelzweier zusammen mit Alexander Rühling vom WSV Geisenheim sowie zweimal den Leichtgewichtsdoppelvierer in einer Renngemeinschaft mit Saarbrücken. Vor allen Dingen der Vierer überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Der Zweier Weber/Rühling belegte zusätzlich noch einen dritten Platz.

Auch in Köln erfolgreich

Ebenso im Leichtgewichtsvierer starteten Arthur Dallmann und Jonathan Nagel mit Partnern aus Wiesbaden. An beiden Tagen belegten sie sehr gute dritte Plätze. Auch mit ihnen ist bei der DM in Köln zu rechnen. In einem äußerst umkämpften Zweierrennen konnten Dallmann/Nagel zudem durch enormen Willen einen Sieg mit 0,09 Sekunden Vorsprung erringen.

Bereits zuvor in Köln hatten die RKVler drei Siege und drei zweite Plätze mit nach Hause gebracht. Weber schaffte sowohl im Einer als auch im Doppelzweier mit Rühling den Sprung ins A-Finale. Im Zweier wurden die beiden Zweite. In einem sehr stark geführten Einerrennen belegte Weber als jüngster Starter einen sehr guten vierten Platz.

Dallmann und Nagel schlossen im Doppelzweier mit einem fünften Platz unter ihren Erwartungen ab. An beiden Tagen zeigten sie sich hingegen im Vierer mit ihren Wiesbadener Kollegen stark. Am Samstag konnten sie sich durch einen überzeugenden Sieg für das A-Finale qualifizieren. In diesem trafen sie auf den Sieger der DM von 2024. Dieses Boot setzte sich zur Streckenhälfte der 2000-Meter-Strecke ab und hielt den Vorsprung bis in Ziel, während die Bad Kreuznacher und Wiesbadener in einem hart umkämpften Rennen durch einen lang gezogenen, starken Schlussspurt den zweiten Platz errangen.