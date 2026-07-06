RKV-Ruderer bejubeln zweimal Gold und zweimal Silber
Viel zu feiern gibt es derzeit beim RKV Bad Kreuznach. Kanute Enrico Dietz triumphiert bei der WM, und die Ruderer des Vereins glänzen bei den deutschen Jugendmeisterschaften.
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Ein kleines, aber schlagkräftiges Team hatte der RKV Bad Kreuznach bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Krefeld am Start. Jonathan Nagel, Arthur Dallmann und Jasper Weber traten je zweimal in verschiedenen Bootsgattungen an, trotzten dabei der großen Hitze und holten zwei Gold- und zwei Silbermedaillen.