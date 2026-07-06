Historischer Erfolg bei der DM RKV-Ruderer bejubeln zweimal Gold und zweimal Silber 06.07.2026, 11:24 Uhr

i Einen ungefährdeten Sieg feierte der Leichtgewichts-Vierer mit den beiden RKV-Ruderern Jonathan Nagel und Arthur Dallmann (von rechts). Mit ihnen freuen sich Jasper Brand (Tegelort) und Wilhelm Heinrich (Köpenick) über DM-Gold. Heiko Nagel

Viel zu feiern gibt es derzeit beim RKV Bad Kreuznach. Kanute Enrico Dietz triumphiert bei der WM, und die Ruderer des Vereins glänzen bei den deutschen Jugendmeisterschaften.

Ein kleines, aber schlagkräftiges Team hatte der RKV Bad Kreuznach bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Krefeld am Start. Jonathan Nagel, Arthur Dallmann und Jasper Weber traten je zweimal in verschiedenen Bootsgattungen an, trotzten dabei der großen Hitze und holten zwei Gold- und zwei Silbermedaillen.







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