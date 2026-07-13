Geburtstag der besonderen Art Rink verzichtet für Wettkampf auf Kaffee und Kuchen Stefan Nink 13.07.2026, 12:54 Uhr

i Stella Rink im Einsatz bei den Landesmeisterschaften in St. Tönis. Holger Weintraut

Sich selbst das schönste Geschenk bereitete sich Bogenschützin Stella Rink vom SV Eppenrod an ihrem 15. Geburtstag: In St. Tönis landete das Talent bei der Premiere auf Landesebene auf Rang vier. Das lässt für die Zukunft auf weitere Erfolge hoffen.

Statt ihren 15. Geburtstag mit Freundinnen und der Familie gemütlich bei Kaffee und Kuchen zu feiern, zog es die für den SV Eppenrod startende Bogenschützin Stella Rink zu einem hochkarätigen Wettkampf: Der ambitionierte Teenager beging den persönlichen Ehrentag mit dem Einstand auf Landesebene, bei der sie in St.







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