Felder groß wie lange nicht Ringer-Nachwuchs sorgt in Boden für Hochstimmung Dieter Junker 22.01.2026, 09:18 Uhr

i So viele Ringertalente wie seit vielen Jahren nicht stellten bei den Rheinland-Meisterschaften in Boden ihr Können unter Beweis. Am Mattenrand fieberten Fans und Familien mit. Dieter Junker, Schwerathletikverband Rheinland

Die Corona-Jahre waren auch für den Ringersport im Rheinland hart. Doch inzwischen geht die Stimmungskurve wieder nach oben. Die Resonanz bei den Jugend-Meisterschaften war groß wie lange nicht. Das lasse für die Zukunft hoffen, sagt der Präsident.

Die Ahrbachhalle in Boden bot ein beeindruckendes Bild bei den Rheinland-Meisterschaften der Jugend in beiden Stilarten. Mehr als 90 Nachwuchsringer, so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr, waren zu den Titelkämpfen im freien Stil gekommen, bei den Landesmeisterschaften im klassischen Stil waren es fast 70 Jugendliche.







