Ringer-Nachwuchs kämpft in Montabaur um nationale Titel

Als Ausrichter der deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler will sich der Schwerathletikverband Rheinland am Freitag und Samstag in Montabaur auszeichenen. Für Präsident Thomas Ferdinand ist die Großveranstaltung ein Heimspiel.

Die deutsche Ringerszene blickt am Wochenende Richtung Westerwald. In Montabaur werden am Freitag und Samstag die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler ausgetragen. Gastgeber sind der Schwerathletikverband Rheinland und seine Vereine.

Wettkämpfe am Freitag und Samstag

Bei der DM der Schülermannschaften starten Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren, aus jedem Landesverband können dabei zwei Vereinsmannschaften an den Start gehen, die gastgebende Landesorganisation darf drei Teams stellen. Außerdem ist der Titelverteidiger der DMM, der ASV Ladenburg, startberechtigt. Jedem Team gehören acht Ringer an, die Kämpfe werden abwechselnd in den beiden Stilarten Freistil und Greco ausgetragen.

Ausgetragen werden die Wettkämpfe in der Kreissporthalle I in Montabaur. Die Meisterschaften beginnen am Freitag, 9. Mai, um 16 Uhr mit der Mannschaftsbesprechung und der Auslosung, um 16.30 Uhr ist das Wiegen der Sportler, bevor dann um 17.45 Uhr die deutschen Mannschaftsmeisterschaften offiziell eröffnet werden. Im Anschluss daran wird die erste Runde ausgetragen. Der Samstag beginnt um 9.30 Uhr mit der Fortsetzung der Wettkämpfe, ehe später die Finalkämpfe um die Plätze fünf und drei sowie als Abschluss das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Schüler folgen.

Zwölf Vereine aus sieben Verbänden dabei

Nach Abschluss der Meldefrist haben insgesamt zwölf Vereine aus sieben Landesorganisationen des Deutschen Ringer-Bundes für die DM in Montabaur gemeldet. Dabei sind aus dem Saarland der KV 03 Riegelsberg und der AC Heusweiler, aus Nordrhein-Westfalen der KSV Witten 07 und der KSK Konkordia Neuss, aus Württemberg der KSV Neckarweihingen und der SC Korb, aus Südbaden Eiche Radolfzell, aus Nordbaden Titelverteidiger ASV Ladenburg und der KSC Graben-Neudorf, aus Bayern der SV Johannis Nürnberg und der SV Untergriesbach sowie aus Sachsen der FC Erzgebirge Aue. Die Vereine aus dem gastgebenden Schwerathletikverband Rheinland konnten hingegen keine Mannschaft zusammenstellen.

Damit werden in Montabaur weniger Vereine um den Mannschaftstitel kämpfen als bei den Vorjahresmeisterschaften im saarländischen Heusweiler, wo 14 Vereine teilnahmen. Bei den Mannschaftsmeisterschaften 2023 in Ladenburg waren es ebenfalls 14 Vereine, im Jahr zuvor, auch in Ladenburg, nahmen 13 Vereine an den deutschen Mannschaftsmeisterschaften teil. 2023 und 2024 wurde der ASV Ladenburg Deutscher Mannschaftsmeister, 2022 war es der KSV Rimbach.

„Der Westerwald ist eine Region mit einer großen Ringertradition, hier ist Ringen populär. Und diese deutsche Mannschaftsmeisterschaft wird sicher für alle ein tolles Erlebnis.“

Thomas Ferdinand, Präsident des Schwerathletikverbandes Rheinland

„Der Schwerathletikverband Rheinland ist froh, als Landesverband diese Meisterschaften ausrichten zu können“, freut sich Thomas Ferdinand, der Präsident des Schwerathletikverbandes Rheinland. Der Großholbacher ist sich sicher, dass es für die Zuschauer viele spannende und schöne Wettkämpfe geben wird. „Für uns als kleiner Verband wie auch für unsere Vereine ist eine solche Großveranstaltung eine Herausforderung“, unterstreicht der Verbandschef, aber er ist überzeugt, dass alles gut verlaufen wird.

„Der Westerwald ist eine Region mit einer großen Ringertradition, hier ist Ringen populär. Und diese deutsche Mannschaftsmeisterschaft wird sicher für alle, für die Sportler, für die Betreuer, die Kampfrichter, die Offiziellen, aber auch für die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ein tolles Erlebnis. Wir freuen uns auf diese Tage in Montabaur“, blickt Thomas Ferdinand zuversichtlich auf die anstehende DM.

Weitere Informationen zur DMM in Montabaur gibt es im Internet unter: www.dmm-2025-montabaur.de