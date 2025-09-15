Der KSV Bad Kreuznach bietet den besten deutschen Kanuslalom-Talenten eine optimale Plattform, um sich zu messen. Bei der Schüler-DM bleibt eine Silbermedaille in Bad Kreuznach.

Vor eigenem Publikum bei einer deutschen Meisterschaft eine Medaille zu gewinnen – das können nicht viele Sportler von sich behaupten. Rick Bahmann vom KSV Bad Kreuznach ist das Kunststück bereits in der U12 gelungen. Er holte sich Silber im Kajak-Einer (K1) bei den nationalen Titelkämpfen der Kanuslalom-Schüler am Salinenwehr.

Erster, Dritter, Zweiter – Bahmann schaffte es, in allen drei DM-Läufen auf der Nahe eine Top-Platzierung zu verbuchen. Bereits im Qualifikationslauf zeigte er allen, dass mit ihm zu rechnen ist. „Der Lauf war der absolute Wahnsinn. Wie aus einem Guss“, lobte KSV-Nachwuchstrainer Stefan Senft und unkte: „So einen Lauf hebt man sich eigentlich fürs Finale auf.“ Doch Bahmann lieferte auch in den folgenden Läufen, landete im Halbfinale auf Platz drei, und im Finale sprang dann der Silberrang heraus. Dabei leistete sich Bahmann eine Torstabberührung, ohne die es zum Titel gereicht hätte, denn Jakob Lichtle aus Waldkirch lag in der Endabrechnung nur 0,40 Sekunden vor ihm. Aber auch so war das ein fantastischer Erfolg für den Sohn von Christian Bahmann, den Weltmeister von 2005 und langjährigen Stützpunkttrainer in Bad Kreuznach. „Alle sind total happy, das ist ein großartiges Resultat“, lobte Senft.

Team sammelt Erfahrungen – bittere Erfahrungen

Bereits im Mannschaftsrennen hatten viele KSVler auf eine Medaille gehofft, doch für Rick Bahmann, Theo Herrera und Oskar Steitz sprang im K1 nur der neunte Platz heraus. „Oskar hatte leider einen Blackout“, sagte Senft. Der KSVler unterbrach das sogenannte Reißverschlussverfahren, mit dem die Mannschaften im Idealfall die Strecke sehr effektiv und schnell hinunterfahren. Durch den Fehler wurde die Reihenfolge des Teams durcheinandergebracht, und es kam zu weiteren Problemen. „Das sind Entscheidungen innerhalb von Sekundenbruchteilen. Schade, aber daraus lernen die Jungs. Nächstes Jahr dürfen sie noch einmal in dieser Besetzung fahren. Dann passiert so etwas nicht mehr“, sagte Senft.

Steitz zeigte im Einzelrennen der U14, dass er es viel besser kann. Im Halbfinale belegte er einen bärenstarken vierten Rang und schaffte den Einzug ins Finale. „Das war das große Ziel gewesen, das er souverän erreicht hat“, erklärte Senft. Im Finale selbst passierte der KSVler dann ein Tor nicht korrekt und landete mit 50 Strafsekunden auf dem zehnten Platz. Ähnlich erging es Rick Bahmann in seiner Zweitdisziplin, dem Canadier-Einer (C1). „Sein Finallauf war klasse, der beste bei der DM“, berichtete Senft. Doch am letzten Tor fehlten offensichtlich Kraft und Konzentration, Bahmann fuhr an den Stangen vorbei und fiel auf den achten Rang zurück.

„Aus unserer Sicht war die DM ein Träumchen.“

Stefan Senft

Im Halbfinale war bereits Endstation für Herrera als 22. im K1, Oscar Steitz als 18. im C1 und Emma Steitz als 17. im K1. Emma Steitz hatte ihr Highlight im Teamrennen, als sie in einer Renngemeinschaft mit zwei Saarbrückerinnen einen bärenstarken Lauf ablieferte. Im Ziel begann das bange Warten, am Ende landete das Team des Bundesstützpunkts Bad Kreuznach auf dem undankbaren vierten Platz. Im C1 folgte noch ein fünfter Rang, in dieser Disziplin wurden die drei KSV-Jungs zudem Neunte.

Die Bedingungen am Salinenwehr wurden von den Gästen allseits gelobt. „Aus unserer Sicht war die DM ein Träumchen“, bilanzierte Senft, der auch Organisationsleiter war. Erstmals hatte der KSV ein zweitägiges nationales Großereignis ausgerichtet. Großen Anklang fand die Eröffnungsfeier im Außenbereich des Brauwerks, für die der KSV extra eine Bühne errichten ließ. „Das war eine sehr stimmungsvolle Angelegenheit, dazu schüler-gerecht“, erklärte Walter Senft, der Sportwart des KSV. Die Streetdancer von Own Risk und die Rope-Skipper des TV Oberstein erhielten viel Applaus. Auch die Strecke und die Torsetzung durch Experten des Deutschen Kanuverbandes waren einer DM würdig. Ebenso die Medaillen, die im Retro-Style gehalten waren. „Das Design ist identisch mit dem der ersten DM im Jahr 1982 in Bad Kreuznach. Es zeigt die Brückenhäuser“, erklärte Stefan Senft.

„Wir sind und bleiben eben eine Natursportart.“

Stefan Senft

Die starken Regenfälle in den Nächten vor den Rennen machten sich übrigens auf der Nahe bemerkbar, als urplötzlich der Wasserpegel deutlich anstieg und ein Finale wiederholt werden musste, um allen Fahrern gleiche Bedingungen zu bieten. „Wir sind und bleiben eben eine Natursportart“, stellte Stefan Senft fest. Eine Herausforderung am Salinenwehr, an dem viele Gäste zelten, ist stets die Elektrik. „Es gibt keinen Strom, den müssen wir von oben von der Bundesstraße verlegen lassen“, erläuterte Walter Senft. Dabei gibt es einen Stromkreis nur für die Zeitnahme, damit es dort nicht zu Aussetzern kommt, sowie zwei weitere für Bewirtung, Lautsprecher und die Camper.

Investiert hatte der KSV auch in eine professionelle Beschallung der Rennstrecke durch die Bad Kreuznacher Fernsehzentrale. So war auch Paulina Pirro, die Junioren-Welt- und Europameisterin des KSV, bestens zu verstehen. Sie gab viele interessante Einblicke in die Strecke und kommentierte die Rennen kompetent. „Feuern Sie unsere Bad Kreuznacher Sportler an“, rief sie beim Mannschaftsrennen den Besuchern enthusiastisch zu. Über den Zustrom an Zuschauern freute sich der KSV. Bei den Hauptrennen war kaum ein Platz in der ersten Reihe zu bekommen, so drängten sich die Interessierten an der Strecke. Eine perfekte Plattform also für die Starter und für den frischgebackenen DM-Silbermedaillengewinner Rick Bahmann.