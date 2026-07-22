Mit dem Team nur Achte
Ricarda Funks Qualisieg lässt für den Finaltag hoffen
Extrem eng begegnen sich Emily Apel (vorne) und Ricarda Funk im WM-Teamrennen in Oklahoma City. Am Ende landete das deutsche Tea
Extrem eng begegnen sich Emily Apel (vorne) und Ricarda Funk im WM-Teamrennen in Oklahoma City. Am Ende landete das deutsche Team auf Rang acht.
Uta Büttner

Im Teamrennen hatten die deutschen Kajak-Einer-Frauen eine Medaille im Visier, doch nach einer unfreiwilligen Kenterung von Emily Apel sprang nur der achte Platz heraus.

Lesezeit 1 Minute
Licht und Schatten gab es für Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach am zweiten Wettkampftag der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Oklahoma City.Bärenstark war der Auftritt der 34-Jährigen in der Qualifikation im Kajak-Einer. Die Bad Kreuznacherin zeigte einen kontrollierten Lauf, um sicher das Halbfinale zu erreichen.
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