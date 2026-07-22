Mit dem Team nur Achte Ricarda Funks Qualisieg lässt für den Finaltag hoffen Olaf Paare 22.07.2026, 11:59 Uhr

i Extrem eng begegnen sich Emily Apel (vorne) und Ricarda Funk im WM-Teamrennen in Oklahoma City. Am Ende landete das deutsche Team auf Rang acht. Uta Büttner

Im Teamrennen hatten die deutschen Kajak-Einer-Frauen eine Medaille im Visier, doch nach einer unfreiwilligen Kenterung von Emily Apel sprang nur der achte Platz heraus.

Licht und Schatten gab es für Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach am zweiten Wettkampftag der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Oklahoma City.Bärenstark war der Auftritt der 34-Jährigen in der Qualifikation im Kajak-Einer. Die Bad Kreuznacherin zeigte einen kontrollierten Lauf, um sicher das Halbfinale zu erreichen.







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