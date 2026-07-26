Vierte im Cross-Wettbewerb
Ricarda Funk verpasst WM-Medaille erneut knapp
Die Startrampe des Cross-Wettbewerbs ist in Oklahoma City sehr hoch und erforderte viel Mut von Ricarda Funk (rotes Trikot) und
Die Startrampe des Cross-Wettbewerbs ist in Oklahoma City sehr hoch und erforderte viel Mut von Ricarda Funk (rotes Trikot) und ihren Konkurrentinnen.
Uta Büttner

Die Generalprobe für die Olympischen Spiele 2028, deren Kanuslalom-Wettbewerbe in Oklahoma City ausgetragen werden, verlief für Deutschland ernüchternd. Ricarda Funk stach mit Spitzenplatzierungen heraus, auch wenn sie ohne Medaille blieb. 

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Weltklasse, aber ohne Medaille – unter diesem Fazit wird die Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Oklahoma City für Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach verbucht. Im abschließenden Cross-Wettbewerb wurde sie Vierte.In der spektakulären Disziplin packte die Bad Kreuznacherin wie angekündigt die Ellenbogen aus und kämpfte sich ins Finale.
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