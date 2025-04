Am nächsten Sonntag steht endgültig fest, wer Deutschland bei den internationalen Großereignissen im Kanuslalom vertreten darf. In Augsburg wurden beim ersten Teil der Qualifikation die Grundsteine gelegt.

Der erste Teil der nationalen Qualifikation im Kanuslalom ist vorbei, und Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach nutzte ihn einmal mehr, um ihre Vormachtstellung unter Beweis zu stellen. Die Olympiasiegerin von 2021 gewann alle drei Slalom-Rennen auf ihrer Hausstrecke in Augsburg. Mit bis zu sieben Sekunden Vorsprung fielen die Laufsiege deutlich aus. „Ich bin sehr happy mit dem Wochenende“, freute sich Ricarda Funk.

„Ricarda hat mit ihren souveränen Vorstellungen überzeugt, das war brillant“, lobte Walter Senft, der Sportwart des KSV. Bei den von Freitag an in Markkleeberg angesetzten drei weiteren Läufen braucht Ricarda Funk nun noch ein Top-Ergebnis, um sich als Nummer eins für die EM in Tschechien und die WM im Herbst in Australien zu qualifizieren. Schließlich kommen die vier besten von sechs Läufen in die Wertung. Einzig im ersten Lauf der neuen Disziplin Kajak-Cross-Individual unterlief Ricarda Funk ein Fehler, den die Kampfrichter per Videobeweis entdeckten. Rang elf war die Folge. Doch das ließ die Bad Kreuznacherin nicht auf sich sitzen. Den zweiten Lauf gewann sie. Damit hat sie auch die Möglichkeit, sich über die Kopf-an-Kopf-Rennen im Kajak-Cross für die Großereignisse zu qualifizieren. Das ist allerdings nur ein unwahrscheinliches Hintertürchen. Da die Erste der Slalom-Qualifikation auch für den Kajak-Cross qualifiziert ist, kann es gut sein, dass Ricarda Funk in Markkleeberg gar nicht zu den direkten Duellen antreten wird.

„Wir sind zufrieden, das waren drei gute Ergebnisse. Mit einem U23-Platz sollte es klappen.“

Walter Senft

Auch für Paulina Pirro ist es nach Plan gelaufen. Im ersten Slalom-Rennen bescherte sie dem KSV als Zweite einen Frauen-Doppelsieg. Es folgten zwei vierte Plätze. Damit befindet sie sich im U23-Bereich auf Kurs auf die WM in Frankreich und die EM in Slowenien. Doch auch bei den Frauen hat sie durchaus noch Chancen, sich für das Nationalteam zu qualifizieren. „Wir sind zufrieden, das waren drei gute Ergebnisse. Mit einem U23-Platz sollte es klappen“, sagte Senft. Im Kajak-Cross fuhr die Feilbingerterin auf die Ränge zwei und acht. Also auch auf diesem Weg gibt es eine Qualifikationschance. Paulina Pirro startete zudem im Slalomparcours mit dem Canadier-Einer und kam bei den Frauen auf die Plätze vier, zehn und sechs.

Wie so oft war das Abschneiden der gleichaltrigen Paulina Pirro und Enrico Dietz vergleichbar. Auch der Starter des RKV liegt in der U23-Wertung ausgezeichnet im Rennen und hat im Männerfeld Duftmarken gesetzt. „Enrico hat in Augsburg überzeugt mit seinen Leistungen und sich eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen“, berichtete Senft. Dietz sicherte sich in der Slalom-Männerwertung zwei fünfte Plätze und einen zehnten Rang. Bärenstark war der zweite Platz im zweiten Zeitfahren des Kajak-Cross. Dort wurde er zudem im ersten Lauf Sechster.

Nachwuchsstarter bleiben hinter den Erwartungen zurück

Es hatte sich angedeutet, dass es für seinen Bruder Josh Dietz schwer wird bei den Männern. Das zeigte sich auch auf seiner Trainingsstrecke in Augsburg. Nach den Plätzen neun, 13 und sieben sind die Chancen gering, sich einen der drei Nationalmannschaftsplätze zu sichern. Die KSVler Simon Schiel und Tom Pahl zeigten für ihr Leistungsvermögen ordentliche Rennen und belegten Mittelfeldplätze.

Im Nachwuchsbereich hatte sich Tarek Lemler vom KSV mehr erhofft. Zwei Wochen zuvor noch Deutscher Vizemeister im individualen Kajak-Cross der U18 erreichte er in dieser Disziplin dieses Mal nur die Plätze 20 und 21. „Das hatten wir uns anders vorgestellt. Aber so ist das Wettkampfgeschehen, manchmal läuft es einfach nicht. Es hat nicht sollen sein“, sagte Senft. Auch im Slalom kam Lemler nicht in die Top Ten. Der ein Jahr jüngere Ron Bahmann machte mit einigen beherzten Läufen auf den anspruchsvollen Strecken auf sich aufmerksam. In seinem Jahrgang war er regelmäßig der zweitschnellste Deutsche. „Er hat einen hervorragenden Wettkampf gezeigt“, lobte Senft.

Ähnlich wie Lemler blieb auch Katharina Neßelträger hinter den Erwartungen zurück. Ein fünfter Rang in einem der drei Kajak-Einer-Läufe war ihr bestes Resultat. Zuvor war sie zweimal auf Platz 17 gelandet.