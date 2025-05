Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach hat bei den Europameisterschaften im Kanuslalom das Halbfinale am Samstag erreicht. Auf der Olympiastrecke in Paris belegte sie im Kajak-Einer trotz zweier Torstabberührungen und vier Strafsekunden Rang vier im Qualifikationsrennen.

Sie freute sich vor allem über die gute Stimmung dank vieler Zuschauer an der Strecke. „Ich war aufgeregt und nervös“, erzählte die 33-Jährige und fügte an: „Nach dem ersten Lauf gehe ich mit einem guten Gefühl in die weiteren Rennen.“ Dagegen sind die Titelkämpfe für ihre junge Vereinskameradin Paulina Pirro schon beendet. Sie belegte im Vorlauf den 33. Rang und verpasste damit den Sprung ins Halbfinale. Auf den 30. Rang, der gereicht hätte, fehlten ihr 3,5 Sekunden. Sie musste acht Strafsekunden für Torstabberührungen verkraften. Am Tag zuvor waren die KSVlerinnen gemeinsam mit der Augsburgerin Emily Apel Vierte des Teamwettbewerbs geworden. Sie lagen 1,6 Sekunden hinter den Britinnen auf Rang drei zurück.