Ein kleiner Wellenschlag kann im Kanuslalom Sekunden und Tempo kosten. Das bekam Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach bei der WM in Oklahoma City zu spüren. Rang fünf stellte sie nicht zufrieden: „Eine Medaille war drin.“
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Im Interview nach dem Finale sagte Ricarda Funk den Satz gleich mehrfach: „Es tut weh.“ Mit Rang fünf erreichte die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach bei den Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Oklahoma City in ihrer Paradedisziplin, dem Kajak-Einer, zwar eine Spitzen-Platzierung, doch eine Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin hat eben auch mit 34 Jahren noch einen anderen Anspruch – und dann schmerzt eben auch ein fünfter Rang.