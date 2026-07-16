Viele Starts in Oklahoma City Ricarda Funk kämpft um WM-Medaillen und Olympia-Quali Olaf Paare 16.07.2026, 12:17 Uhr

i Im schwarz-rot-goldenen Auftrag in den USA unterwegs: Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach geht bei der WM auf Medaillenjagd. Uta Büttner

Am Montag beginnt in Oklahoma City die Weltmeisterschaft im Kanuslalom. Dank ihrer Erfolge und vor allem aufgrund ihres hohen Leistungsstands ist Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach die große Hoffnungsträgerin des deutschen Teams.

Wir Mitteleuropäer stöhnen über die aktuelle Hitzewelle. Doch das ist nichts im Vergleich zu den Bedingungen, mit denen Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach bei den Kanuslalom-Weltmeisterschaften in Oklahoma City kämpfen muss. Eine extreme Sonneneinstrahlung ist dafür verantwortlich, dass die gefühlte Temperatur über den gemessenen 40 Grad liegt.







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