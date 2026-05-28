Vom 15.-20. Juni im Saarland Rheinland-Pfalz entsendet Athleten zu Special Olympics Tim Hammer 28.05.2026, 14:05 Uhr

i Die Athleten aus Rheinland-Pfalz wurden feierlich auf dem Gelände von Lotto in Koblenz entsendet. Peter Seydel. FOTO SEYDEL

Die Inklusions-Fußballabteilung des VfB Polch tritt bei den Special Olympics 2026 im Saarland an. Über 4000 Athleten kämpfen um Medaillen. Herausragende Leistungen und Überraschungen sind programmiert.

Vor dem Start der Special Olympics 2026 im Saarland wurden die Athleten aus Rheinland-Pfalz in der Lotto-Zentrale in Koblenz feierlich entsendet. Über 4000 Athleten werden vom 15. bis 20. Juni um die begehrten Medaillen kämpfen.Die Special Olympics ist eine Inklusionsbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.







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