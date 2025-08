23 Prüfungen, rund 1100 Starts und ein wiederbelebter Höhepunkt am Samstagabend warten auf die Zuschauer von Donnerstag bis Sonntag auf dem Hindernis-Parcours von Montabaur-Horressen. Das Jubiläum in Horressen bietet erneut hochklassigen Springsport.

Der Springsport der gehobenen Klasse kehrt zurück in den Hindernis-Parcours von Montabaur-Horressen. Ab Donnerstag ist der ortsansässige Reitverein Gastgeber der Rheinland-Pfälzer Reitertage, die bereits in ihre 60. Auflage gehen. Mit 23 Prüfungen sowie rund 1100 Starts hat die Turnierleitung um Sina Novak wieder ein großes Programm zu stemmen.

Novak, die 2. Vorsitzende des RV, hat selbst für vier Prüfungen gemeldet, unter anderem eine der Klasse S∗ am Samstag und eine aus der Kategorie M∗∗ am Sonntag, wenn das Publikum bereits auf den Höhepunkt des Wochenendes mit dem Großen Preis entgegenfiebert. Die S∗∗-Prüfung, bei der die beiden Parcourschefs Philipp Schwender und Julia Greve die Hindernisse bis zu einer Höhe von 1,45 Meter bauen werden, beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Novak wird dann ihren sportlichen Part für das Wochenende bereits beendet haben und am Ende die Glückwünsche an den Sieger und die Platzierten überbringen. „Vielleicht ja nach langer Zeit wieder einmal an eine Amazone. Das würde mich freuen. Mit Darline und Riana Eisenmenger gibt es auf jeden Fall zwei Kandidatinnen“, sagt Novak.

Starke Konkurrenz für Lokalmatador Gerrit Flücken

Seitens der Gastgeber zählen Gerrit Flücken und Marc-André Weil zu den Teilnehmern am Großen Preis. Flücken hat vor rund einem Monat das S∗-Springen in Kleinweidelbach für sich entschieden und wird in heimischer Umgebung motiviert sein, wieder eine gute Platzierung zu erreichen. Die Konkurrenz ist im mit einem Preisgeld von 5000 Euro höchstdotierten Springen in Horressen groß. Stefanie Zimmermann aus Hiltrup war vor einer Woche in Niederzeuzheim erfolgreich, in Person von Robyn Krowoza hat sich der Vorjahressieger angekündigt und Dominic Gosert kommt als Verbandsmeister in den Unterwesterwald. Der Reiter vom RV Schweich will unter anderem Sir Denver satteln, mit dem er in diesem Jahr den zwölften Platz beim Hamburger Derby belegte.

i Lokalmatador des RV Montabaur-Horressen ist in Form: Gerrit Flücken gewann vor rund einem Monat die Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde des Reitsportteam Rheinböllen auf der Reitsportanlage Kleinweidelbach. Mark Dieler

Der erste Turniertag beginnt bereits zu früher Stunde um 7.30 Uhr – so groß sind die Felder. An jedem Tag gibt es mindestens ein M∗-Springen, am Freitag, Samstag und Sonntag stößt man jeweils in die S-Klasse vor, sodass es für die ambitionierten Reiter einige Gelegenheit gibt, gute Platzierungen zu erreichen.

S*-Barrierespringen kehrt am Samstagabend zurück

Ein Höhepunkt wird anlässlich des runden Turniergeburtstags wiederbelebt: Das S∗-Barrierespringen am Samstagabend ab 18.30 Uhr. Wie Horresens Vereinsvorsitzender Christoph Zimmer berichtet, liegen 15 Meldungen vor, sodass die Prüfung gut anderthalb Stunden lang spektakulären Sport bieten dürfte. „Die Nachfrage ist groß für dieses Highlight“, ergänzt Sina Novak. Der RV Montabaur-Horressen würde das Barrierespringen gerne auch für die kommenden Jahre in seinen Turnierplan einbauen. „Ob das möglich sein wird, hängt von der Sponsorenlage ab“, ergänzt die Turnierleiterin.

Der Zeitplan

Donnerstag, 7.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A∗; 10 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A∗; 13.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L; 16.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M∗; 18 Uhr: Springprüfung Klasse M∗∗.Freitag, 8.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A∗; 10 Uhr: Amateur-Stilspringprüfung Klasse A∗∗; 11.30 Uhr: Springprüfung Klasse L; 13.30 Uhr: Springprüfung Klasse M∗; 15.30 Uhr: Amateur-Springprüfung Klasse M∗; 16.30 Uhr: Punktespringprüfung Klasse S∗; 18.30 Uhr: Barrierespringprüfung Klasse S∗.Samstag, 8.30 Uhr: Springprüfung Klasse A∗∗; 9.30 Uhr: Springprüfung Klasse L; 12 Uhr: Amateur-Stilspringprüfung Klasse M∗; 13.30 Uhr: Springprüfung Klasse M∗; 15.30 Uhr: Amateur-Springprüfung Klasse S∗; 17 Uhr: Springprüfung Klasse S∗.Sonntag, 9.30 Uhr: Amateur-Springprüfung Klasse A∗∗; 10.45 Uhr: Stilspringprüfung Klasse L; 12.15 Uhr: Springprüfung Klasse M∗∗; 13.30 Uhr: Stilspringprüfung Klasse E; 15 Uhr: Springprüfung Klasse S∗ mit Siegerrunde. rwe