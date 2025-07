Einen hervorragenden vierten Rang sicherte sich das Dressur-Team des RFZV Ellerbachtal Gebroth bei den Verbandsmeisterschaften in Höhr-Grenzhausen.

Das Mannschaftsreiten genießt bei den Meisterschafts-Turnieren einen besonderen Stellenwert. Vier Mitglieder eines Vereins werden gemeinsam als Team gewertet. Dabei stehen nicht nur die einzelnen Leistungen im Mittelpunkt. Auch die möglichst präzise Ausführung der geforderten Lektionen auf Kommando der Mannschaftsführerin wird bewertet. Diese Rolle nahm bei den Ellerbachtalern Andrea Merg ein. Sie musste auch auf eine harmonische Ausstrahlung der gesamten Abteilung achten. Diese Prüfungen dienen dazu, neben den Fertigkeiten in der Dressur auch das Abstimmen mehrerer Reiter und damit die Teamfähigkeit zu fördern – der Reitsport also mal als Mannschaftssport.

Weitere Starts stehen an

Selina Wolf mit ihrem Pferd Tamira vom Weihenbrunnenhof, Magdalena Julia Eckes mit Lexy’s Melody, Regina Susenburger mit King Skip und Svenja Oswald mit Morena stellten sich in Höhr-Grenzhausen einer starken Konkurrenz und nahmen die geforderten Herausforderungen an. Sie ließen sich auch nicht von Krankheiten und terminlichen Problemen abhalten, an den Start zu gehen. Der Teamgeist innerhalb des RFZV Ellerbachtal wurde auch dadurch deutlich, dass kurzfristig ein Pferd einer anderen Reiterin zur Verfügung gestellt wurde, weil ein Teammitglied selbst verhindert war. Belohnt wurden Einsatz und das Teamwork mit dem vierten Rang auf Verbandsebene.

Das Team des RFZV Ellerbachtal verspürt nach dem starken Abschneiden Lust auf mehr und freut sich schon jetzt auf weitere Starts bei den Bezirksmeisterschaften, die beim Turnier in Rehbach ausgetragen werden, und beim Landeschampionat in Rheinböllen. Zunächst steht aber erst einmal das eigene große Turnier auf der Anlage in Gebroth an.