Nach einjähriger Abstinenz Remagener kehren souverän in erste Liga zurück Alexander Thieme-Garmann 09.02.2026, 15:53 Uhr

i Die Remagener setzten mit Vassily Ivanchuk einen ukrainischen Großmeister an das Schachbrett, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen - und der Schachzug hat funktioniert. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mit einem perfekten Wochenende mit drei Siegen aus drei Spielen macht der SC Remagen-Sinzig die Zweitliga-Meisterschaft und damit auch den Aufstieg perfekt. Mit nur einer Niederlage aus 72 Spielen ließ Remagen der Konkurrenz keine Chance.

Ein perfektes Wochenende liegt hinter dem SC Remagen-Sinzig. Mit drei Siegen aus drei Spielen haben sich die Rheinländer vorzeitig die Meisterschaft in der 2. Schach-Bundesliga Nord gesichert. Damit kehrt das Team um Mannschaftsführer Peter Noras nach einjähriger Abstinenz in das Oberhaus zurück.







Artikel teilen

Artikel teilen