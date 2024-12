Neuzugang mit Erfahrung Remagen verpasst die erhoffte optimale Ausbeute 15.12.2024, 14:51 Uhr

i Keine üppige Bescherung unterm Weihnachtsbaum, aber auch kein leerer Gabenbeutel: Der BC Remagen, hier mit Thilo Mund, musste sich am Wochenende mit vier Punkten aus den beiden Duellen zu Hause mit zwei direkten Konkurrenten im Abstiegskampf begnügen. Vollrath

Das war nicht ganz das, was sich der BC Remagen als Ausbeute für die beiden wichtigen Heimspiele im Kampf um den Verbleib in der 2. Badminton-Bundesliga erhofft hatte. Zumindest lässt der Ertrag aber noch alle Hoffnungen offen.

Vier Punkte hat Badminton-Zweitligist BC Remagen am Wochenende in eigener Halle in den beiden Kellerduellen geholt. Aber richtig zufrieden kann Remagens Teamchef Heiko Weinert nach der 3:4-Niederlage gegen den SV GuthsMuths Jena und dem 6:1-Erfolg über Schlusslicht HSG DHfK Leipzig nicht wirklich sein.

