SC spielt zweimal Remagen/Sinzig kann in Berlin oben und unten mitmischen Alexander Thieme-Garmann 21.02.2025, 09:17 Uhr

Den Wiederaufstieg in die Schach-Bundesliga hat der SC Remagen/Sinzig bereits verspielt. Nun kann der Klub ohne Druck nach Berlin reisen und dort oben und unten einige Entscheidungen noch beeinflussen.

Die achte und neunte Runde in der 2. Schach-Bundesliga Nord führt den SC Remagen/Sinzig am Wochenende nach Berlin. Dort trifft Remagen am Samstag auf den Gastgeber, die SF Berlin, tags darauf auf den SC Kreuzberg. Während sich die Schachfreunde Berlin als Tabellendritter noch Hoffnung auf den Relegationsplatz machen können, bangen die Kreuzberger als Schlusslicht der Liga um den Klassenverbleib.

