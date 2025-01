Zweitligist peilt 2 Siege an Remagen setzt sich bei Heimspielen unter Zugzwang Alexander Thieme-Garmann 09.01.2025, 12:05 Uhr

i Der griechische Großmeister Antonios Pavlidis (Foto) ist bei Remagen zusammen mit dem Tschechen Vojtech Plat der bislang erfolgreichste Spieler. Beide holten zwei Punkte aus drei Partien. Hans-Jürgen Vollrath

In der Integrierten Gesamtschule Remagen gibt es am Wochenende hochklassiges Schach zu sehen. Zweitligist SC Remagen-Sinzig bestreitet dort zwei Heimspiele.

In der vierten und fünften Runde der Saison in der 2. Schach-Bundesliga Schach-Bundesliga Nord hat der SC Remagen-Sinzig Heimrecht. Nach durchwachsenem Saisonstart soll in der Aula der Integrierten Gesamtschule Remagen der Startschuss zur großen Aufholjagd erfolgen, an deren Ende der Aufstieg in die 1.

