Der letzte Spieltag der Saison in der 2. Schach-Bundesliga Nord steht an. Dabei ist der SC Remagen/Sinzig zu Hause zweimal gefordert.

Zur letzten Doppelrunde der Saison in der 2. Schach-Bundesliga Nord empfängt der SC Remagen/Sinzig in der Aula der IGS Remagen am Wochenende die Mannschaften vom SK Zehlendorf (Samstag, 14 Uhr) und dem HSK Lister Turm (Sonntag, 10 Uhr).

Beide Teams rangieren in der Tabelle direkt unterhalb der Remagener auf den Plätzen 7 und 8, womit sie sich im Gegensatz zu den Rheinländern noch in Abstiegsgefahr befinden. Somit könnte das Team von Kapitän Peter Noras das Zünglein an der Waage spielen und nebenbei mit zwei Siegen eine verkorkste Saison noch zu einem halbwegs versöhnlichen Ende bringen. Für puren Abstiegskampf sorgt indessen der Aachener SV, der als Zehnter der zwölf Teams umfassenden Tabelle ebenfalls nach Remagen reist, um auf die Klubs aus Berlin und Hannover zu treffen.