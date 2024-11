Kampf um Verbleib in 2. Liga Remagen holt drei Punkte und atmet damit erst mal durch 10.11.2024, 17:07 Uhr

i Zwar gingen Thilo Mund (vorn) und Michael Nonn im zweiten Doppel für Remagen gegen Maintal zwar leer aus, dennoch stand am Ende ein 4:3-Sieg zu Buche. Gegen Offenburg gab es ein 3:4. Vollrath

Drei Punkte hatte der BC Remagen für seine beiden Heimspiele am Wochenende in der 2. Badminton-Bundesliga angepeilt, drei sind es auch geworden. Sehr zur Erleichterung der abstiegsbedrohten Remagener.

Remagen. In der 2. Badminton-Bundesliga hat der BC Remagen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib geholt. Am Sonntag setzte sich der BCR in der Rheinhalle mit 4:3 gegen den 1. BV Maintal durch, tags zuvor erhielt die Mannschaft von Teamchef Heiko Weinert für die 3:4-Niederlage gegen den BC Offenburg zudem noch einen Zähler.

