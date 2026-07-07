Reiten auf höchstem Niveau: Beim 69. Turnier des RV Rheinböllen in Kleinweidelbach sorgen Rekordnennungen und ein spannendes S**-Springen um 5000 Euro Preisgeld für Begeisterung.
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Das Springturnier des Reit- und Fahrvereins RV Rheinböllen hat bei der 69. Auflage (!) auf der tollen Anlage in Kleinweidelbach alle Rekorde gebrochen: Noch nie gab es so viele Nennungen (833) von Reiter-Pferde-Paaren, noch nie gab es so ein hochklassiges Springen – und zwar das S∗∗-Springen mit 5000 Euro Preisgeld.