Late-Entry in Niederneisen Reiter und Vierbeiner freuen sich über top Bedingungen René Weiss 15.04.2026, 08:30 Uhr

i Das Late-Entry-Turnier des RuFV Niederneisen nutzte auch die für den ZRFV Langenscheid startende Lena Säuberlich zum Jahres-Debüt unter Wettkampfbedingungen. René Weiss

Zum Auftakt der Freiluft-Saison bietet der Reit- und Fahrverein Niederneisen traditionell ein „Late-Entry“-Turnier an, das seine Anziehungskraft zur Freude der Organisatoren auch bei der jüngsten Auflage nicht verfehlte und sehenswerten Sport bot.

Der Reit- und Fahrverein Niederneisen hat sich beim ersten seiner beiden Turniere im Lauf des Jahreskalender einmal mehr als hervorragender Gastgeber präsentiert. Das erfahrene Ausrichterteam bot den Teilnehmern an zwei Tagen auf seiner Anlage an der Aar einmal mehr beste Bedingungen.







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