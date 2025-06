Der RV Kurtscheid feiert seinen runden Geburtstag doppelt: Vor den Festivitäten am kommenden Sonntag gab’s Prüfungen in Dressur und Springen an gleich vier Tagen. Die Gastgeber glänzten dabei nicht nur als Organisatoren, sondern auch im Parcours.

Breiten- und Leistungssport rundum verpackt und perfekt aufbereitet,, das lockte auch beim Jubiläumsturnier des RV Kurtscheid an vier Tagen zahlreiche Zuschauer auf die idyllisch gelegene Reitanlage Birkenhof in Bonefeld. Und da der Gastgeber gleichzeitig noch seinen 50. Geburtstag feierte, waren neben den Spring- und Dressurwettbewerben auch die am kommenden Sonntag (16 Uhr) stattfindende Feierlichkeiten in aller Munde.

Für Anfänger und Profis

Mehr als 500 Reiter und 1700 Nennungen bei den Prüfungen mit verschiedenen Schwierigkeiten: Sowohl die Anfänger als auch die Profis kamen auf ihre Kosten. Klar, dass auch der RV Kurtscheid den Heimvorteil nutzte und seine Reiter und Reiterinnen präsentierte. Kay Schaffner, seit rund zehn Jahren auch beruflich mit dem Pferdeleistungszentrum verbunden, ist eines der Aushängeschilder des RVK. Gleich mehrfach konnte sich der Springtrainer am Wochenende in die Siegerlisten – bis hin zum S-Springen – eintragen. Auch die Auftritte von Anne Heuser und Julia Füllenbach konnten sich sehen lassen.

Bei verschiedenen Dressurprüfungen zeigte Denise Ewenz (RV Kurtscheid), Leiterin der Reitschule auf Gut Birkenhof, einmal mehr ihre Klasse. Die Leistungen der Lokalmatadorin scheint nun auch den Nachwuchs zu begeistern. Mit Alba Beran (unter anderem siebter Platz in der Dressurprüfung Klasse M mit Fiorella) und Neele Normann (unter anderem erster Platz bei der Amateur-Dressurprüfung Klasse M mit Fabienne) haben die Kurtscheider zwei weitere Asse im Ärmel, die in der Zukunft für Aufsehen sorgen könnten. Ein Ausrufezeichen setzte auch Julia Schmidt, die mit ihrem jungen Friesen Krack U. van de Sprong gleich dreimal aufs Podest kam.

i Mit seinem Paradepferd Ustinov von der Mittelerde präsentierte sich Lokalmatador Kai Schaffner beim S**-Sprungen mit Siegerrunde. Jörg Niebergall

Höhepunkte des viertägigen Reit-Marathons war aber zweifelsohne die Flutlicht-Dressur am Samstagabend mit den besten zehn Reitern und Reiterinnen. Dafür hatte sich auch Denise Ewenz auf Amici L. qualifiziert. Sie belegte am Ende der hochkarätigen Prüfung Rang neun. Es siegte Sophia Sauerwein vom RV Stolberg-Büsbach auf Finest Time.

Bei der mit Spannung erwarteten Springprüfung der Klasse S∗∗ am Sonntagmittag mit Siegerrunde war dann auch Kai Schaffner wieder mit von der Partie. Mit seinem Paradepferd Ustinov von der Mittelerde belegte er mit acht Fehlerpunkten Rang zehn. Es siegte Jörg Oppermann auf Olymp vom RFV Elz mit zwei fehlerfreien Durchgängen

i Lara Matic ging mit Inessa in den Parcours. An vier Tagen bot der RV Kurtscheid den Reitern in Dressur und Springen Prüfungen in allen Leistungsklassen. Jörg Niebergall

Bezüglich des Breitensports hatte man erstmals einen Reiterwettbewerb für den Nachwuchs integriert. Ganz schön stolz waren die Jüngsten (ab sechs Jahre), dass sie sich einmal vor großem Publikum präsentieren konnten. Mit der Vorfreude auf die Jubiläumsgala ging dann das Spring- und Reitspektakel am Sonntag mit einer Springprüfung der Klasse A mit zwei Sternen zu Ende. „Wir waren mehr als zufrieden“, zog Jutta Spies, seit 2016 RVK-Vorsitzende, ein erstes Fazit. „Sowohl was den Ablauf, die gezeigten Leistungen, als auch die Ergebnisse der Kurtscheider Reiter und Reiterinnen betrifft.“