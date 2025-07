Ein ganzer Ort zieht an einem Strang. Wenn in Rehbach das große Reitturnier ansteht, sind alle auf den Beinen und bereiten ihren Gästen ein starkes Wochenende im Zeichen der Turnierpferde.

Auch ein Gewitter und starker Regen hielten die Reitfans nicht davon ab, das Springviereck in Rehbach zu bevölkern. Zahlreiche Zuschauer schauten sich am Sonntag die hochkarätigen Abschlussspringen beim großen, dreitägigen Reitturnier des RV Jäger aus Kurpfalz an.

„Auch an den anderen Tagen war das Turnier gut besucht. Die Zuschauer halten uns seit Jahren die Treue, da ist das Wetter eigentlich egal“, freute sich Martin Schneberger, der Vorsitzende der RV. Am Sonntag erlebten die Besucher zwei extrem spannende Entscheidungen. Beim L-Springen hatten die Reiter mit ihren ersten Pferden noch das eine oder andere Problem gehabt und kamen nicht fehlerfrei über den Parcours. Nach einer Pause, die die Reiter nutzten, um ihre zweiten Pferde warm zu reiten, gab es dann aber einige Null-Runden, sodass die Zeit entscheiden musste. Giulina Spreuer von der RSG Soonwald lag dabei mit Fly di Villagana eine gute Sekunde vor Wilhelm Vohrmann-Heiser von der RG Berghof. Er revanchierte sich dann beim M-Springen. Im Stechen kam kein Paar ohne Abwurf durch den Parcours. Vohrmann-Heiser war aber gemeinsam mit Coconut mit vier Fehlerpunkten der Schnellste. Mehr Tempo hatte Lokalmatadorin Sophie Marie Leister mit Cello drauf, doch für sie wurden zwei Abwürfe und damit acht Fehlerpunkte notiert. Somit landete sie auf dem dritten Platz.

Rehbacherinnen dominieren A-Springen

Das war nicht das einzige Erfolgserlebnis für Reiter aus Rehbach. Hannah Rumeney gewann beispielsweise mit Arielle ein A-Spingen. Die Winzigkeit von 0,09 Sekunden lag sie dabei vor ihrer Vereinskameradin Leonie Kessel und Loucon. Die Prüfung blieb fest in Rehbacher Hand, denn Sophie Wahl landete mit Campi Campari zudem auf dem dritten Rang. Hannah Rumeney gehörte auch dem erfolgreichen Team an, das das Mannschaftsspringen der Klasse A für den RV Jäger aus Kurpfalz gewann. Das Team wurde von Tom Strack, Elena Kaffenberger und Anastasia Bartels komplettiert. Die Mannschaftsprüfungen zählen zum Bezirksmeisterschafts-Cup und sind auf mehrere Turniere verteilt. Am Ende wird abgerechnet und der Sieger ermittelt. Im Dressur-Teamwettbewerb wurden die Rehbacherinnen zweimal Zweite – bei den Erwachsenen hinter dem RFZV Ellerbachtal und bei den Jugendlichen hinter dem RuFV Rheinböllen.

„Die Erfolge unserer Reiter freuen uns natürlich sehr“, sagte Schneberger. Zumal die Gastgeber erfolgreich waren, obwohl sie auch anpacken mussten. Sophie Wahl und Mareike Rumeney, die zur Dressurequipe gehörte, waren beispielsweise als Turnierleiterinnen gefordert. Überhaupt werden die Aufgaben innerhalb des RV Jäger aus Kurpfalz auf mehrere Schultern verteilt. „Ich könnte mich manchmal vierteilen, weil alle immer etwas von mir wissen wollen. Deshalb ist es wichtig, gute Mitstreiter zu haben“, erklärte Schneberger. Zwei gute Beispiele dafür sind Peter Kessel und Heinz Breitwieser. Ehrenpräsident Kessel übernimmt die Siegerehrungen. „Das macht er ganz toll“, lobte Schneberger. Und Breitwiesers Stimme ist drei Tage lang vom Richterturm zu hören, er fungiert als Stadionsprecher. „Die Ansagen sind sehr wichtig. Das kann aber nicht jeder, dazu gehört jede Menge Fachwissen und Ausdruck in der Stimme. Das vereint Heinz, der auch immer wieder von den Gästen gelobt wird“, erklärte Schneberger.

i Null Fehler: Petra Schankweiler vom RV Jäger aus Kurpfalz und ihr Pferd Carlsson überzeugten in der Clear-Round-Prüfung und gehörten zu den zahlreichen Siegern. Klaus Castor

Apropos Gäste: Viele kommen schon seit Jahren, eine Abordnung aus Billigheim gastierte zum 26. Mal in Folge in Rehbach, sie campierte auf der großen Wiese oberhalb des Springplatzes. „Damit sich der Besuch für sie lohnt und sie genug Möglichkeiten zum Reiten haben, bieten wir auch schon Prüfungen am Freitag an“, erklärte Schneberger und fügte an: „Der erste Tag ist aber den Jungpferden vorbehalten.“

„Die Teilnehmerzahlen bei den Turnieren sind leider allgemein rückläufig. Die Reiter suchen sich mittlerweile ihre Turniere sehr gezielt aus.“

Martin Schneberger

Im Gegensatz zu den Vorjahren, als es meist sehr heiß war, gab es dieses Mal einige Regenschauer und auch ein Gewitter. „Da haben wir aus Sicherheitsgründen unterbrochen und nach einer halben Stunde weitergemacht“, berichtete Schneberger. Die Prüfung der Führzügel-Klasse wurde zudem in die angrenzende Halle verlegt. Dem Freiluftplatz bereitete der Regen keine Probleme. „Der braucht sogar richtig viel Wasser, da waren die Regenschauer hilfreich“, sagte der RV-Vorsitzende und freute sich, dass der Sandplatz auch nach dem Unwetter noch beste Bedingungen bot. „Die Teilnehmerzahlen bei den Turnieren sind leider allgemein rückläufig. Die Reiter suchen sich mittlerweile ihre Turniere sehr gezielt aus, und da spielen die Untergründe eine entscheidende Rolle. Deshalb sind wir froh, einen so hochwertigen Sandbelag auf dem Springplatz anbieten zu können“, erklärte Schneberger.

Der Springplatz war zudem durch eine komplett neue Umrandung aufgewertet worden. An neun Sonntagen hatten fleißige Rehbacher den Winter über den Platz neu eingefasst und die Holzabtrennungen erneuert. Schneberger freute sich: „Da haben uns viele Menschen unterstützt, die gar nicht selbst reiten, sich dem Verein aber verbunden fühlen. Das gilt auch für zahlreiche Sponsoren, ohne die es angesichts der laufenden Kosten nicht geht.“ Dank derer konnte jede der insgesamt 34 Prüfungen mit einem Preis versehen werden.