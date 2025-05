Beim Bundesfinale der Rope Skipper in Seeheim-Jugenheim ging der TuS Mackenrodt mit vier Springerinnen an den Start. In der jüngsten Altersklasse 4 (12-13 Jahre) waren Jolina-Eline Lorenz und Sophie Bender erstmals bei einem Einzel-Bundeswettkampf dabei. Die Qualifikation dazu erreichten sie im vergangenen November. In den Einzelwertungen gelang Jolina-Eline im Freestyle und im Drei-Minuten-Speed eine Platzierung im Mittelfeld unter fast 50 Starterinnen pro Disziplin. Beim 30 Sekunden-Speed waren es leider zwei Hänger zu viel. Am Ende hieß es Rang 24 im Overallwettkampf für die 12-jährige Mackenrodterin. Im zusätzlich ausgetragenen Double Under Cup erreichte Jolina-Eline den zehnten Platz.

Silber für Sophie Bender

Sophie Bender startete in der gleichen Altersklasse mit 76 Sprüngen im 30 Sekunden-Speed-Sprint und ersprang sich hier den 9. Platz unter 33 Starterinnen. Sie überraschte im Drei-Minuten Speed ihre Trainerinnen. 393 Sprünge standen am Ende auf dem Zähler, was 20 Sprünge über Sophies vorherigem Bestwert liegt und am Ende Silber in der Disziplinenwertung bedeutete. Im Overall konnte sie durch ihre starken Speed-Ergebnisse den 13. Platz nach Hause bringen. Ebenfalls im Double Under Cup ging Lola Michels in der Altersklasse 3 an den Start. Sie leistete sich ein paar Hänger zu viel, wodurch sie nur 65 Sprünge in 30 Sekunden schaffte.

Rebecca Schwarz wollte die Top-Fünf im Drei-Minuten-Speed zu erreichen in den Wettkampf. Hatten ihr doch bei den Qualifikationswettkämpfen nur wenige Sprünge zur DM-Norm gefehlt. Für sie völlig überraschend sprang sie mit 422 Sprüngen aufs Podest und durfte den Pokal für die Bundesfinalsiegerin in dieser Disziplin entgegennehmen. Im Double Under Cup lief es für sie prinzipiell auch sehr gut. 89 Sprünge kamen zusammen. Da die Kampfrichter jedoch einen Fehlstart sahen, wurden ihr zehn Sprünge abgezogen. Sie verpasste so Bronze. Die Entscheidung war diskutabel und so schlecht kommuniziert, dass ein Einspruch unmöglich war.

„Skip with friends“ am Samstag in Niederwörresbach

Am Samstag findet in Niederwörresbach der Einsteigerwettkampf „Skip with Friends“ statt. Hier sammeln junge Rope-Skipperinnen und -Skipper ihre ersten Wettkampferfahrungen. Ab 10 Uhr öffnen sich die Hallentüren, der Wettkampf startet um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen vier Disziplinen: 30 Sekunden Speed, 30 Sekunden Criss Cross, 1 Minute Insgesamt gehen 16 Springer an den Start – fünf vom TV 1848 Oberstein und elf vom gastgebenden TuS Mackenrodt.