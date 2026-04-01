Vor allem beim Bundesfinale und beim Deutschen Double-Under-Cup durften sich die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt so richtig freuen: Drei Medaillen sprangen heraus. Doch auch bei der DM waren die Leistungen okay.
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Mit vier Springerinnen ging der TuS Mackenrodt bei der Deutschen Meisterschaft sowie dem Bundesfinale im Rope-Skipping in Ellwangen an den Start. Beim Bundesfinale gab es dann auch zweimal Gold und beim Double-Under-Cup einmal Bronze.Jolina-Eline Lorenz und Sophie Bender feierten DM-Premiere in der Klasse 12 bis 13 Jahre.