Lola Michels gewinnt Bronze
Rebecca Schwarz holt zwei Goldmedaillen im Bundesfinale
Beim Bundesfinale zeigte Rebecca Schwarz vom TuS Mackenrodt starke Leistungen in den Speed-Disziplinen und holte zwweimal Gold.
Beim Bundesfinale zeigte Rebecca Schwarz vom TuS Mackenrodt starke Leistungen in den Speed-Disziplinen und holte zwweimal Gold.
Sophie Bender

Vor allem beim Bundesfinale und beim Deutschen Double-Under-Cup durften sich die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt so richtig freuen: Drei Medaillen sprangen heraus. Doch auch bei der DM waren die Leistungen okay.

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Mit vier Springerinnen ging der TuS Mackenrodt bei der Deutschen Meisterschaft sowie dem Bundesfinale im Rope-Skipping in Ellwangen an den Start. Beim Bundesfinale gab es dann auch zweimal Gold und beim Double-Under-Cup einmal Bronze.Jolina-Eline Lorenz und Sophie Bender feierten DM-Premiere in der Klasse 12 bis 13 Jahre.

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