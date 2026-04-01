Lola Michels gewinnt Bronze Rebecca Schwarz holt zwei Goldmedaillen im Bundesfinale Sascha Nicolay 01.04.2026, 11:44 Uhr

i Beim Bundesfinale zeigte Rebecca Schwarz vom TuS Mackenrodt starke Leistungen in den Speed-Disziplinen und holte zwweimal Gold. Sophie Bender

Vor allem beim Bundesfinale und beim Deutschen Double-Under-Cup durften sich die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt so richtig freuen: Drei Medaillen sprangen heraus. Doch auch bei der DM waren die Leistungen okay.

Mit vier Springerinnen ging der TuS Mackenrodt bei der Deutschen Meisterschaft sowie dem Bundesfinale im Rope-Skipping in Ellwangen an den Start. Beim Bundesfinale gab es dann auch zweimal Gold und beim Double-Under-Cup einmal Bronze. Jolina-Eline Lorenz und Sophie Bender feierten DM-Premiere in der Klasse 12 bis 13 Jahre.







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