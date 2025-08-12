Besondere Reitertage: Nicht nur, weil es die 60. Auflage war, sondern auch, weil Stute Ratina, die von der stellvertretenden RV-Vorsitzenden, Sina Nowak, aufgezogen und eingeritten wurde, ihre letzten Runden vor der Rente auf der Heimanlage drehte.

So oft hat Sina Novak diesen Moment schon erlebt. Zwölf Saisons lang hat sie mit Ratina die Hindernisparcours in der Region und darüber hinaus oftmals erfolgreich bewältigt. Als sie am Sonntagnachmittag auf dem Rücken ihrer Stute die heimische Anlage in Montabaur-Horressen verließ, war ein Stück Wehmut dabei. Zum voraussichtlich letzten Mal präsentierte sich die 15-jährige Stute dem Westerwälder Publikum. „Im nächsten Jahr wird Ratina in Rente gehen“, schilderte Novak die Pläne. Dann soll Ratina Nachwuchs bekommen und ihre Gene zum ersten Mal weitergeben.

„Sie ist mit einer Größe von 1,62 Meter nicht das größte Pferde, aber wenn die Glocke zur Prüfung erklingt, kennt sie nur eines: Vollgas.“

Sina Novak, stellvertretende Vorsitzende des RV Montabaur-Horressen, über ihre Stute Ratina.

Es sind gute Gene, die sie zu vererben hat. „Sie ist mit einer Größe von 1,62 Meter nicht das größte Pferde, aber wenn die Glocke zur Prüfung erklingt, kennt sie nur eines: Vollgas. Eine Prüfung ist erst entschieden, wenn Ratina durch ist. Wenn ein Pferd schreiben und lesen könnte – Ratina könnte es“, beschrieb Novak das besondere Potenzial und den Charakter ihres Pferdes, das sie selbst aufgezogen und eingeritten hat. „Alles, was sie erlernt hat, haben wir gemeinsam gelernt. Wir verstehen uns blind“, so Novak. Ratina bekam bei den Westerwälder Reitertagen drei Prüfungen als Abschiedsvorstellungen. Es waren erfolgreiche. Novak schaffte drei Platzierungen, unter anderem den dritten Platz am Sonntag bei ihrem ultimativ letzten Wettkampf-Ritt in Horressen im Zwei-Sterne-M-Springen.

i Jörg Oppermann, Reiter des RFV Elz, siegte ohne Abwurf in 37,61 Sekunden im Großen Preis, dem S**-Springen mit Siegerrunde. René Weiss

Das kleine Gläschen Sekt nach dem dritten Platz in der drittletzten Prüfung des Wochenendes hatte sich die Amazone aus Breitenau, die als stellvertretende Vorsitzende des RV Montabaur-Horressen auch bei der Organisation alle Hände voll zu tun hatte, verdient. Und was kommt nach ihrer erfolgreichen Stute? Sina Novak hat Ratinas Cousine Lola und deren Bruder Leo im Stall. Die Einsätze in Horressen könnten also in der Familie bleiben. Für den Großen Preis, das S∗∗-Springen mit Siegerrunde, zum Turnierabschluss wünschte sich Novak nach mehreren Jahren wieder einmal eine Siegerin. Die männliche Fraktion hatte etwas dagegen.

Acht Paare blieben im Normalparcours fehlerfrei, sechs von ihnen schafften es in den zweiten und entscheidenden Umlauf. Vorjahressieger Robby Krowoza vom RV Andernach schaffte zunächst den schnellsten Umlauf (72,28 Sekunden). Als Krowoza mit Lordess als Letzter in die Siegerrunde ging, hatte Jörg Oppermann vom RFV Elz mit Olymp nicht nur ohne Abwurf, sondern auch verdammt flott vorgelegt (37,61 Sekunden). Seine Zeit bliebe stehen, Krowoza fehlten 0,45 Sekunden zur Titelverteidigung.

Sepktakuläres Barrierespringen begeistert die Zuschauer

Im Jahr des 60. Bestehens schrieb der gastgebende Verein erstmals ein Barrierespringen aus, das am Freitagabend den zahlreichen Zuschauern fast zwei Stunden lang beste Unterhaltung bot. „Der Zuspruch hat unsere Erwartungen noch einmal übertroffen. Es herrschte eine tolle Stimmung“, bilanzierte Sina Novak. 14 Paare hatten sich für das spektakuläre Format, bei dem die Hindernis-Reihe von Runde zu Runde höher gebaut wird, gemeldet. Verbandsmeister Dominic Gosert aus Schweich führte seinen 15-jährigen Wallach Sir Denver, mit dem er in diesem Jahr beim Hamburger Derby im Einsatz war, über 1,70 Meter. Kein anderer Starter meisterte diese Höhe. „Wir hoffen, dass wir diesen Höhepunkt auch weiterhin anbieten können. Das hängt im Wesentlichen vom Sponsoring ab“, berichtet Novak. Laut Bestimmungen muss bei einem Barrierespringen immerhin ein Preisgeld von mindestens 3000 Euro ausgeschüttet werden.

i Vorjahressieger Robby Krowoza vom RV Andernach fehlten mit Pferd Lordess 0,45 Sekunden zur Titelverteidigung beim Großen Preis in Montabaur-Horressen. René Weiss

Die Prüfung bereicherte das ohnehin attraktive und in der Turnierszene einen sehr guten Ruf genießende Turnier im Unterwesterwald nochmals. „Wir stehen bei den Reitern hoch im Kurs, wir haben ausschließlich Lob und positive Rückmeldungen erhalten. Ich glaube, bei keinem anderen Turnier schaffen die Helfer so schnell den Umbau im Parcours. Hier arbeiten alle Hand in Hand“, hob die 2. Vorsitzende auch das Engagement der Ehrenamtlichen hervor.