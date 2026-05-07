KTV-Trainer im Interview Ralf Schall: Ich bin positiv überrascht Kilian Jorde 07.05.2026, 11:15 Uhr

i Der Koblenzer Trainer Ralf Schall (rechts) beglückwunst hier Niklas Neuhäusel für seine starke Übung und ist mit dem bisherigen Abschneiden seines Teams äußerst zufrieden. Wolfgang Heil

In der Kunstturn-Bundesliga überrascht die KTV Koblenz als Aufsteiger mit einer ausgeglichenen Bilanz und steht auf Platz vier. Herausragende Leistungen und eine spannende Tabellensituation sorgen für Aufsehen. Trainer Ralf Schall im Interview.

Nach vier von sieben Wettkampftagen geht die Kunstturn-Bundesliga bis November in eine lange Pause. Somit bietet sich die Gelegenheit für ein Zwischenfazit zur Premierensaison der KTV Koblenz in Deutschlands Beletage. Das „Team vom (R)Eck“ steht mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem vierten Tabellenplatz und hat damit den Klassenverbleib schon so gut wie gesichert.







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