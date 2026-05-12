Viele Starter in Metternich Ralf Jünger schnappt Robby Krowoza den Hattrick weg Jörg Niebergall 12.05.2026, 11:01 Uhr

i Eva Wedekind vom RV Distelberger Hoff Winningen auf Aix-La-Quenn beim M-Springen. Jörg Niebergall

Beim großen Springturnier des RZV Koblenz-Metternich glänzten Amateure und Nachwuchsreiter. Ein dramatisches S-Springen bot Spannung bis zum Schluss und überraschte mit unerwarteten Resultaten.

Wenn die Tage länger werden und der Sommer so langsam in Anmarsch ist, steht die Reitanlage des Reit- und Zuchtvereins (RZV) Koblenz-Metternich ganz im Zeichen des Springsports. Dabei hatten die Veranstalter erneut großes Glück mit dem Wetter: Bei herrlichem Sonnenschein und besten Bedingungen lockte das große Springturnier zahlreiche Reiterinnen und Reiter sowie viele Zuschauer nach Metternich.







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