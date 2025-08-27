Es ist schon länger her, dass der BSC Bad Kreuznach eine deutsche Meisterschaft ausgerichtet hat. 2005 wurden an der Nahe zuletzt die nationalen Titel vergeben. 20 Jahre später trifft sich die deutsche Elite wieder im Lohrer Wald.

Viel Herzblut und Arbeit haben die Bogenschützen des BSC Bad Kreuznach in die Ausrichtung der deutschen Meisterschaft 3 D des Deutschen Schützenbundes (DSB) gesteckt. Der Einsatz im Vorfeld und am Meisterschafts-Wochenende haben sich gelohnt. Für die Organisatoren gab es von allen Seiten viel Lob. Und auch sportlich waren die Gastgeber erfolgreich, sicherten sich gleich zwei Meistertitel.

Wobei das mit dem „Heimvorteil“ so eine Sache ist, wie Jörg Gras, der Bundessportleiter für Bogenschießen im DSB, festgestellt hat. „Die Erfahrung zeigt, dass das nicht unbedingt ein Vorteil ist. Vielleicht liegt es daran, dass die Aufmerksamkeit eine andere ist“, sagte er. Natürlich kennen die heimischen Schützen das Gelände, doch was sie bei den Titelkämpfen erwartet, wissen auch sie nicht, denn den Parcours lernen sie – wie alle anderen DM-Teilnehmer – erst beim Wettkampf kennen. Der BSC hatte in der vergangenen Woche seinen bestehenden Parcours komplett abgebaut und für die Titelkämpfe 24 neue Jagdszenen erschaffen, dafür sämtliche 3-D-Tierattrappen neu angeschafft. Die Ausrichtung einer DM ist also nicht nur aus planerischer und organisatorischer Sicht eine Herausforderung, sondern auch finanziell. „Ich bin immer glücklich, wenn sich ein Verein aus unserem Landesverband findet, der sich für ein solches Event bewirbt. Das ist aufwendig und kostenintensiv. Da ziehe ich den Hut“, erklärte Klaus Baßler, der Präsident des Pfälzischen Sportschützenbundes. Seinen Respekt brachte er auch dadurch zum Ausdruck, dass er während der gesamten Meisterschaft vor Ort war.

Gleichstand in zwei Bereichen

Doch zurück zu den beiden erfolgreichen Lokalmatadoren. Andrea Flöck-Schmitt und ihr Mann Rainer Schmitt standen bei der Siegerehrung nicht nur ganz oben auf dem Podest, sie verteidigten auch ihre Titel. „Es hat gut geklappt“, freute sich Andrea Flöck-Schmitt, die die Klasse Compound Damen mit 478 Ringen und einem Vorsprung von 28 Ringen gewann. Unfassbar eng ging es in der Klasse Compound Masters zu. Dort lagen Rainer Schmitt und Ulrich Gobel (BS Sagittarius Hornburg) mit 467 Ringen gleichauf. In diesem Fall werden die Wertungen in der Kill-Zone, die in drei Bereiche unterteilt ist, herangezogen. Beim Elfer-Ring, der höchsten Wertung, herrschte ebenfalls Gleichstand (15:15). Und auch bei der nächsttieferen Abstufung wurde deutlich, wie dicht das Leistungsniveau war, denn bei den Zehner-Wertungen hatte Schmitt mit 23:22 ganz knapp die Nase vorn.

In etlichen der 21 Klassen hatten sich die DM-Teilnehmer spannende Wettkämpfe geliefert. Doch es gab auch haushohe Siege. Den deutlichsten Erfolg verbuchte Bianca Speicher (Burgschützen Büschfeld), die mit dem Recurvebogen die Damenklasse mit sage und schreibe 92 Ringen Vorsprung gewann.

„Als ich mir den Parcours angeschaut habe, hat er mir von Anfang an sehr zugesagt. Er ist nicht sehr groß, bietet aber viele Möglichkeiten, die Ziele zu stellen.“

Jörg Gras

Die 360 Bogenschützen, die sich über Kreis- und Landesmeisterschaften für die DM qualifiziert hatten, fanden beste Bedingungen vor. Das Wetter war ideal: kaum Wind, kaum Sonne, angenehme Temperaturen und trocken. Dadurch waren die Wege und Treppen, die durch das Gelände führen, gut zu gehen. „Als ich mir den Parcours angeschaut habe, hat er mir von Anfang an sehr zugesagt. Er ist nicht sehr groß, bietet aber viele Möglichkeiten, die Ziele zu stellen“, berichtete Gras und ergänzte: „Die Ziele stehen äußerst interessant, und die Wege sind gut, aber anstrengend zu laufen.“ Das Gesamtpaket passte somit, schließlich sollen die Sportler bei einer deutschen Meisterschaft ja auch gefordert werden.

Bei der Gestaltung des Parcours hatten Udo Büchler, der Sportwart 3 D des BSC, und sein Team ganze Arbeit geleistet. Dreieinhalb Tage waren sie im vereinseigenen Gelände unterwegs gewesen, um einen meisterschaftswürdigen Kurs zu schaffen. „Wir haben beim Stellen der Ziele alle Möglichkeiten, aber man muss einen Mittelweg finden. Die Schützen sollen ja auch zufrieden sein und nicht frustriert, weil es zu schwer ist“, erklärte Büchler. Wichtig war ihm zudem, ressourcenschonend zu arbeiten und den Sicherheitsaspekt im Auge zu haben. Immerhin waren pro Wettkampftag 180 Schützen im Gelände unterwegs.

i Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel liefern sich Rainer Schmitt (Mitte) vom BSC Bad Kreuznach und der zweitplatzierte Ulrich Gobel (links). Nur zwei Ringe weniger hat Dirk Stuckmann, der Dritter wird. Andrea Flöck-Schmitt

Ob alle Anforderungen an einen DM-Parcours erfüllt und die Wege gut ausgezeichnet sind, wurde im Vorfeld genau überprüft. Zunächst überprüften Uwe Kaschuba und Peter Lonny, die die Wettkampfleitung innehatten, den Parcours. Dann nahmen die Kampfrichter noch einmal alles unter die Lupe. „Das hat uns wieder ein paar Meter Trassierband gekostet“, erzählte Werner Rieber, der Vorsitzende des BSC, mit einem Schmunzeln. Die Maßnahmen sind wichtig, damit sich die ortsunkundigen Schützen zurechtfinden und niemand den falschen Weg einschlägt.

Für die Gestaltung und Platzierung der 24 Ziele erhielten die Organisatoren viel positives Feedback. Auch Andrea Flöck-Schmitt war voll des Lobes: „Der Parcours war richtig anspruchsvoll gestellt, aber ganz toll. Das haben Udo und seine Mitstreiter richtig gut gemacht.“ Zu den Herausforderungen für die Sportler gehören Bergauf- und Bergab-Schüsse, das Spiel mit Licht und Schatten und das Einschätzen der unbekannten Entfernungen zu den Zielen. Durch das hügelige Gelände mit steilen An- und Abstiegen wurden die Starter auch körperlich gefordert.

„Eine deutsche Meisterschaft auszurichten, ist auch für uns als Verein ein Highlight. Es ist aber auch eine Gratwanderung, ob man wirklich die Unterstützung der Vereinsmitglieder bekommt.“

Udo Büchler

Vom BSC Bad Kreuznach hatten sich neben Andrea Flöck-Schmitt und ihrem Ehemann Rainer fünf weitere Bogenschützen für die Titelkämpfe qualifiziert. Dabei gaben Jürgen Holz und Thomas Kluge, die in der Klasse Langbogen Masters die Plätze sieben und neun erreichten, sowie Benjamin Klöpfer (Blankbogen Herren/16.) ihre DM-Premiere. Stefan Scheuss (Blankbogen Masters) kam auf Rang 15. Dirk Ebling verpasste in der Klasse Compound Herren als Fünfter das Siegertreppchen knapp. Zum Bronzerang, den Tobias Heeg vom SV Windesheim belegte, fehlten nur fünf Ringe.

„Eine deutsche Meisterschaft auszurichten, ist auch für uns als Verein ein Highlight. Es ist aber auch eine Gratwanderung, ob man wirklich die Unterstützung der Vereinsmitglieder bekommt“, sagte Büchler. Rund 50 Helfer waren nötig gewesen, um alles zu stemmen. Dazu kamen im Vorfeld viele Stunden für Planung und Vorbereitung. „Es ist viel Stress, viel Arbeit“, brachte es Rieber auf den Punkt. Der BSC-Vorsitzende war schon morgens um fünf vor Ort und kochte Kaffee. „Wir machen es für den Sport und nicht, um Geld zu verdienen. Da gehört schon viel Idealismus dazu“, bilanzierte Rieber. Umso mehr freuten sich die Organisatoren, wenn sich die Gäste mit lobenden Worten verabschiedeten.