Zwei Hunsrücker geben Gas Radfahren im Schnee für den EM-Traum Holger Teusch 16.06.2026, 10:12 Uhr

i Die Radsportler Jörg Pauli aus Altlay (links) und Alexander Müller aus Dickenschied wollen Ende August an den Gravel-Europameisterschaften in Belgien teilnehmen. Holger Teusch

Zwei Hunsrücker kämpfen um die EM-Qualifikation im Gravel-Race. Alexander Müller und Jörg Pauli trotzen den Elementen und hoffen auf ein Ticket zur Europameisterschaft.

Der zehnmalige Tour-de-France-Etappensieger Wout van Aert hat schon das Gravel-Rennen in Houffalize bestritten (und gewonnen). Am 30. August wollen mit Alexander Müller aus Dickenschied und Jörg Pauli aus Altlay zwei Radsportler aus dem Hunsrück in Belgien antreten, wenn beim Houffa Gravel-Race die Europameister in der jüngsten Radsportdisziplin ermittelt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen